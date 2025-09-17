ConnexionS'abonner
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades

BAUMIT
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation thermique extérieure Baumit. 18 teintes possibles y compris des teintes foncées.

Sac de 25 kg, jointoiement de briques et plaquettes de parement, limite les joints de fractionnement, aspect lisse ou brossé
Granulométrie la plus fine du marché : 0,7 mm
Largeur de joint : 6 à 12 mm
Module d'élasticité inférieure à 3 GigaPascal
Mu inférieur à 10

  • Mortiers

  • Fabrication Française

En construction neuve comme en rénovation
Sur façade isolée ou non
Large choix de teintes
Baumit Ceramic J + Baumit CeramicFix forme le couple de solution de collage et de jointoiement spécialement conçu pour les éléments naturels et plaquettes de parement, assurant une adhérence parfaite, une haute résistance aux intempéries et une finition soignée

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
