TRESPA IZEON : panneau HPL biosourcé pour extérieur
TRESPA IZEON est un panneau plan autoporteur à base de résines thermodurcissables, renforcé de manière homogène par des fibres naturelles et fabriqué sous haute pression et haute température à l'aide de la technologie propriétaire Trespa de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC).
Composé de plus de 65 % de matières biosourcées à base de fibres de bois, il allie performance technique et démarche environnementale. Spécialement conçu pour le revêtement de lucarnes, rives de toiture, gouttières, auvents, volets, portails, garde-corps de balcons et autres éléments de façade, il se découpe à la dimension souhaitée sans traitement ultérieur des chants, ne nécessite aucun entretien (pas de lasure, vernis ni peinture) et conserve durablement sa couleur.
Matériaux (détail) :
- Panneau stratifié compact haute pression (HPL) - plus de 65 % de matières biosourcées (fibres de bois) et résines thermodurcissables, surface décorative intégrée EBC
Labels et certifications (détail) :
- ISO 9001
- ISO 14001
- Garantie constructeur 10 ans
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Format panneau : 3 050 x 1 530 mm
Epaisseur : 6 mm
Cœur : noir
Décor : simple ou double face
Finition : satin
Coloris : 13 teintes RAL
Garantie : 10 ans
Labels et certifications
- ISO
Divers
Bandes de rives, sous-faces de toitures, éléments de façades, lucarnes, gouttières, auvents, volets, portails, garde-corps de balcons, clôtures, carports, abris de jardin, poolhouses, etc...
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Maison individuelle
- Autre
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