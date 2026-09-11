TRESPA IZEON : panneau HPL biosourcé pour extérieur

TRESPA IZEON est un panneau plan autoporteur à base de résines thermodurcissables, renforcé de manière homogène par des fibres naturelles et fabriqué sous haute pression et haute température à l'aide de la technologie propriétaire Trespa de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC).

Composé de plus de 65 % de matières biosourcées à base de fibres de bois, il allie performance technique et démarche environnementale. Spécialement conçu pour le revêtement de lucarnes, rives de toiture, gouttières, auvents, volets, portails, garde-corps de balcons et autres éléments de façade, il se découpe à la dimension souhaitée sans traitement ultérieur des chants, ne nécessite aucun entretien (pas de lasure, vernis ni peinture) et conserve durablement sa couleur.

Matériaux (détail) :

Panneau stratifié compact haute pression (HPL) - plus de 65 % de matières biosourcées (fibres de bois) et résines thermodurcissables, surface décorative intégrée EBC

Labels et certifications (détail) :