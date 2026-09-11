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TRESPA IZEON : panneau HPL biosourcé pour extérieur

TRESPA FRANCE
TRESPA IZEON : panneau HPL biosourcé pour extérieur - Batiweb

TRESPA IZEON est un panneau plan autoporteur à base de résines thermodurcissables, renforcé de manière homogène par des fibres naturelles et fabriqué sous haute pression et haute température à l'aide de la technologie propriétaire Trespa de polymérisation par faisceau d'électrons (EBC).

Composé de plus de 65 % de matières biosourcées à base de fibres de bois, il allie performance technique et démarche environnementale. Spécialement conçu pour le revêtement de lucarnes, rives de toiture, gouttières, auvents, volets, portails, garde-corps de balcons et autres éléments de façade, il se découpe à la dimension souhaitée sans traitement ultérieur des chants, ne nécessite aucun entretien (pas de lasure, vernis ni peinture) et conserve durablement sa couleur.

Matériaux (détail) :

  • Panneau stratifié compact haute pression (HPL) - plus de 65 % de matières biosourcées (fibres de bois) et résines thermodurcissables, surface décorative intégrée EBC

Labels et certifications (détail) :

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • Garantie constructeur 10 ans

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Format panneau : 3 050 x 1 530 mm
Epaisseur : 6 mm
Cœur : noir
Décor : simple ou double face
Finition : satin
Coloris : 13 teintes RAL
Garantie : 10 ans

Labels et certifications

  • ISO

Divers

Bandes de rives, sous-faces de toitures, éléments de façades, lucarnes, gouttières, auvents, volets, portails, garde-corps de balcons, clôtures, carports, abris de jardin, poolhouses, etc...

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Maison individuelle
  • Autre
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