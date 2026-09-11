TRESPA METEON : panneau HPL biosourcé pour façade ventilée

TRESPA METEON est un panneau plan stratifié compact haute pression (HPL) fabriqué à partir d'un mélange comportant jusqu'à 70 % de fibres naturelles ainsi que de résines thermodurcissables, sous haute pression et haute température.

Sa surface décorative intégrée, obtenue par polymérisation par faisceau d'électrons (EBC), technologie exclusive Trespa, lui confère une excellente tenue des coloris et une résistance remarquable aux intempéries, aux chocs et aux UV. Conçu pour l'habillage d'éléments de facades (balcon, loggia, etc..) et de façades ventilées, il ne nécessite aucun entretien particulier et se décline en un large choix de coloris, finitions (Uni, Wood Decors, Metallics, Naturals, Lumen) et épaisseurs, offrant une grande liberté de conception architecturale.

Matériaux (détail) :

Stratifié compact haute pression (HPL) biosourcé- environ 70 % de fibres de bois naturelles et résines thermodurcissables

Labels et certifications (détail) :