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TRESPA METEON : panneau HPL biosourcé pour façade ventilée

TRESPA FRANCE
TRESPA METEON : panneau HPL biosourcé pour façade ventilée - Batiweb

TRESPA METEON est un panneau plan stratifié compact haute pression (HPL) fabriqué à partir d'un mélange comportant jusqu'à 70 % de fibres naturelles ainsi que de résines thermodurcissables, sous haute pression et haute température.

Sa surface décorative intégrée, obtenue par polymérisation par faisceau d'électrons (EBC), technologie exclusive Trespa, lui confère une excellente tenue des coloris et une résistance remarquable aux intempéries, aux chocs et aux UV. Conçu pour l'habillage d'éléments de facades (balcon, loggia, etc..) et de façades ventilées, il ne nécessite aucun entretien particulier et se décline en un large choix de coloris, finitions (Uni, Wood Decors, Metallics, Naturals, Lumen) et épaisseurs, offrant une grande liberté de conception architecturale.

Matériaux (détail) :

  • Stratifié compact haute pression (HPL) biosourcé- environ 70 % de fibres de bois naturelles et résines thermodurcissables

Labels et certifications (détail) :

  • PEFC
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • Certification QB15 du CSTB
  • Avis Technique CSTB (Systèmes fixation visible/invisible TS150/TS200/TS300)

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Epaisseurs : 6, 8, 10 et 13 mm
Densité : ≥ 1,35
Résistance à la flexion : ≥ 120 MPa selon EN ISO 178
Réaction au feu : D-s2,d0 (standard) ou B-s1,d0 / B-s2,d0 (qualité FR)
Surface : décorative intégrée par polymérisation EBC
Garantie : 10 ans

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • CSTB
  • ISO

Divers

Bardage rapporté, habillage d'acrotères et de sous-faces de débords de toiture, auvents, remplissage de garde-corps, balcons et séparatifs, panneaux sandwichs pour façades

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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