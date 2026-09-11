TRESPA PURA NFC : clins de bardage biosourcés

TRESPA PURA NFC (Natural Fibre Core) est une solution de bardage haut de gamme composée de clins prédécoupés, à emboîtement, contenant jusqu'à 70 % de fibres de bois ou cellulosiques issues de forêts gérées durablement, imprégnées de résines thermodurcissables.

Sa surface dense et lisse, obtenue par durcissement par faisceau d'électrons (EBC), minimise l'accumulation des salissures et facilite le nettoyage, y compris de la suie, des graffitis ou de l'encre indélébile. Le système complet inclut clips de fixation, profilés et accessoires assortis, garantissant une pose rapide et fiable pour une façade durable et à faible entretien.

Matériaux (détail) :

Composite de fibres naturelles (NFC) - jusqu'à 70 % de fibres de bois, résines thermodurcissables, surface décorative polymérisée par faisceau d'électrons

Labels et certifications (détail) :