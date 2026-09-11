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TRESPA PURA NFC : clins de bardage biosourcés

TRESPA FRANCE
TRESPA PURA NFC : clins de bardage biosourcés - Batiweb

TRESPA PURA NFC (Natural Fibre Core) est une solution de bardage haut de gamme composée de clins prédécoupés, à emboîtement, contenant jusqu'à 70 % de fibres de bois ou cellulosiques issues de forêts gérées durablement, imprégnées de résines thermodurcissables.

Sa surface dense et lisse, obtenue par durcissement par faisceau d'électrons (EBC), minimise l'accumulation des salissures et facilite le nettoyage, y compris de la suie, des graffitis ou de l'encre indélébile. Le système complet inclut clips de fixation, profilés et accessoires assortis, garantissant une pose rapide et fiable pour une façade durable et à faible entretien.

Matériaux (détail) :

  • Composite de fibres naturelles (NFC) - jusqu'à 70 % de fibres de bois, résines thermodurcissables, surface décorative polymérisée par faisceau d'électrons

Labels et certifications (détail) :

  • PEFC (bois issu de forêts gérées durablement)
  • Avis Technique CSTB n°2.2/18-1790_V1 (Lap) et n°2.2/18-1791_V1 (Flush)

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Systèmes : Pura NFC Flush et Pura NFC Lap
Pose : verticale ou horizontale, sur ossature bois (tasseaux d'entraxe 600/645 mm maximum)
Lame d'air ventilée : 20 mm minimum
Réaction au feu : classement B-s2,d0
Garantie : 10 ans

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • CSTB

Divers

Bardage de maisons individuelles et bâtiments tertiaires, façades ventilées, rénovation de façades bois existantes

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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