Trolley d'outils XXL 4

1x Jeu de tournevis et embouts slimVario® Jeu mixte de 19 pcs y compris trousse repliable

1x Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 pcs

1x Mètre pliant pour électricien Longlife® 2 m métrique, 10 branches 15 mm

1x Niveau à bulles pour électricien 40 cm

1x Testeur de tension et de continuité 12 – 1 000 V AC, CAT IV 2 piles AAA incluses

1x Tournevis avec magasin d'embouts PocketMax® electric Composition mixte avec 4 embouts slimBits

1x Coffret d'embouts XLSelector Standard 25 mm Mélangé 31 pcs 1/4" C6,3

1x Marteau d'électricien avec tête de marteau 300 g 283 mm

1x Outil de dénudage multifonction pour les câbles ronds 125 mm, 5"

1x Jeu de pinces Industrial electric Pince universelle, pince demi-ronde, pince coupante diagonale 3 pcs

1x Pince coupe-câbles Industrial electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable 210 mm, 8 1/4"

1x Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

1x Coffret à outils XXL III vide