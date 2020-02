Dirigée par Annie Pinault et totalement dédiée aux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, la mutuelle MBTP est gouvernée par des professionnels actifs ou retraités de la profession. Née d’une fusion MBTP SE et MBTP Nord, MBTP communique sous une seule et même égide et a rejoint le groupe APICIL en 2017. La mutuelle a pour mission l’accompagnement et le conseil de ses adhérents, dans leur choix en matière de complémentaire santé, prévoyance et prévention des risques.