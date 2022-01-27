ConnexionS'abonner
Fermer

Porte automatique coulissante et télescopique SOFTICA : accessibilité, hygiène et confort

Partager le produit
SOFTICA

La porte automatique coulissante répond à la plupart des besoins (accessibilité, hygiène, gestion du flux, sécurité des biens et des personnes, confort…).
À la commande d’ouverture, le ou les 2 vantaux coulissent le long du mur ou des parties fixes pour laisser le passage libre.
Si l’espace de refoulement ou la largeur d’ouverture sont trop limités, Softica vous préconisera la porte automatique télescopique.

Atouts produit :

  • CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES sur mesure par Softica
  • SILENCE DE FONCTIONNEMENT grâce à un rail acoustique et à des galets à affaiblissement sonore
  • FIABILITÉ avec le moteur Brushless (sans charbon), moteur puissant, robuste et silencieux permettant de déplacer jusqu’à 300kg
  • NOMBREUSES FINITIONS (laquage palette RAL, épaisseurs des profilés, vitrages…) et d’options/accessoires (détections, commandes d’ouverture, carillons, horloge…)

Matériaux :

  • Profilés aluminium épaisseur 22, 32 ou 37 mm
  • Vitrage sablé ou feuilleté, simple ou double face
  • Joints en EPDM
  • Composants électroniques

Labels et Certifications :

  • EN 16005
  • CE
  • CEM
  • C048

Fiche technique

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS MÉCANISMES (HxP) : 110 x 198 mm (241 mm en télescopique) pour l'OPTIMA 100, 150 x 193 mm (234mm en télescopique) pour l'OPTIMA 150
POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg par vantail)
PILOTAGE : Motorisation Brushless : sans balais, puissance 300W et platine double micro-processeur
LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, jusque 4000x2500 mm (au-delà nous consulter)
CONFIGURATIONS : 1 vantail coulissant (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants / 2,3 ou 4 vantaux télescopiques / 1 ou 2 parties fixes (3 vantaux télescopiques seulement avec mécanisme optima 100)
VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)
INNOVATIONS : Motorisation Brushless
TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité
COMMANDE : Sélecteur électronique tactile ou digital 6 positions (selon motorisation) et /ou télécommande radio, télécommande bluetooth, Smartphone (voir solution connectée)
RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…
FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et connexion par USB ou sélecteur tactile (selon motorisation) pour des installations, mises à jour et dépannages facilités
SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048

Divers

Configurations coulissantes et télescopiques, avec ou sans parties fixes, avec ou sans imposte
Option avec traverse intermédiaire, soubassement plein, panneaux pleins…
Couleur RAL au choix
Nombreux accessoires disponibles : de verrouillage manuel et/ou électromagnétiques, de commande et sécurisation, digicode, interrupteur à clé, horloge (...)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

SOFTICA - Batiweb

Softica est concepteur et fabricant français d’accès automatiques. Softica développe...

Savoie Hexapole, 55 Impasse des Iris
73420 MÉRY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.