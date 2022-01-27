Porte automatique coulissante et télescopique SOFTICA : accessibilité, hygiène et confort

DIMENSIONS MÉCANISMES (HxP) : 110 x 198 mm (241 mm en télescopique) pour l'OPTIMA 100, 150 x 193 mm (234mm en télescopique) pour l'OPTIMA 150

POIDS MAX SUSPENDU : 300 kg max (200 kg par vantail)

PILOTAGE : Motorisation Brushless : sans balais, puissance 300W et platine double micro-processeur

LARGEUR ET HAUTEUR de passage max : Selon poids des vantaux, jusque 4000x2500 mm (au-delà nous consulter)

CONFIGURATIONS : 1 vantail coulissant (ouverture droite ou gauche) ou 2 vantaux coulissants / 2,3 ou 4 vantaux télescopiques / 1 ou 2 parties fixes (3 vantaux télescopiques seulement avec mécanisme optima 100)

VITESSES Ouverture/fermeture de 1,5 à 3 s / 2 à 4 s (réglable)

INNOVATIONS : Motorisation Brushless

TRANSMISSION : Courroie crantée renforcée pour une meilleure durabilité

COMMANDE : Sélecteur électronique tactile ou digital 6 positions (selon motorisation) et /ou télécommande radio, télécommande bluetooth, Smartphone (voir solution connectée)

RÉGLAGES DISPONIBLES : Hauteur vantaux, vitesses, temporisations…

FONCTIONS DISPONIBLES : Auto-apprentissage à l’initialisation, diagnostic SAV et connexion par USB ou sélecteur tactile (selon motorisation) pour des installations, mises à jour et dépannages facilités

SÉCURITÉS : Ouverture de secours de la porte automatique par système mécanique intrinsèque anti-panique avec boîtier vert et kit batteries, conforme article C048