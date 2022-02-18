Des solutions sans contact, pour une hygiène optimale

Nos mains sont le véhicule idéal des germes et des agents pathogènes. À chaque contact, ces voyageurs indésirables se répandent sur une large surface.

C'est également le cas dans les lieux recevant du public, un endroit où les germes se sentent particulièrement à l'aise. Moins nous touchons de choses après être allés aux toilettes, plus le potentiel de propagation des germes est faible.

Raison de plus pour installer l'une de nos plaques de commande sans contact.