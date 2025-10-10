Formation : 19°C, l’École du génie climatique ouvre 13 nouvelles classes

En cette rentrée 2025, 19°C, l’École du génie climatique annonce ouvrir 13 nouvelles classes réparties dans toute la France pour permettre à des apprentis de se former au métier de plombier-chauffagiste.

« 19°C, l’École du génie climatique », portée par Cedeo (enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) poursuit son développement.

Pour rappel, ce projet s’inscrit dans le cadre des « Écoles de la construction durable », créées par le groupe Saint-Gobain, et ayant pour objectif de former 2 500 apprentis d’ici 2028.

Après avoir ouvert 3 classes début 2025, 19°C, l’École du génie climatique annonce l’ouverture de 13 nouvelles classes en octobre.

Deux formations pour se spécialiser dans le génie climatique

La formation se déroule sur ou 1 ou 2 ans, en contrat d’apprentissage rémunéré, et s’adresse en priorité aux plus de 18 ans et aux personnes en reconversion professionnelle souhaitant devenir plombier-chauffagiste.

Lors de la première année, les apprentis préparent le Titre professionnel d’installateur thermique et sanitaire, auquel s’ajoute un module complémentaire de 70 heures, dédié à la rénovation énergétique (pompes à chaleur, solaire, biomasse, chauffe-eau thermodynamique).

S’ils le souhaitent, les apprentis peuvent ensuite suivre une deuxième année pour se former au Titre de « Monteur-dépanneur en climatisation ». Dans le cadre de cette formation, ils suivent les enseignements nécessaires pour obtenir l’attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes de catégorie 1. Cette qualification supplémentaire leur permet de diversifier leur expertise, dans l’installation et l’entretien de pompes à chaleur notamment.

13 nouvelles classes réparties sur toute la France

Les 13 nouvelles classes qui ouvrent en octobre sont réparties dans toute la France, grâce à des partenariats noués avec différents centres de formation d’apprentis (CFA). Ainsi, des classes ouvriront à Lyon (69), Bordeaux (33), Nice (06), Montpellier (34), Strasbourg (67), Alfortville (94), Roubaix (59), Marly (59), La Roche-sur-Yon (85), ou encore Pont à Mousson (54). Elles complètent les 3 classes déjà ouvertes à Toulouse (31) et à Ocquerre (77) en début d’année.

« 19°C, l’École du génie climatique se déploie désormais dans toutes les grandes villes de France, preuve de l’intérêt grandissant pour le métier de plombier-chauffagiste et de la nécessité de former de nouvelles générations », souligne ainsi Ursula Lafleurière, directrice des écoles de la construction durable.

Un cursus qui offre des débouchés

À leur sortie de formation, les apprentis peuvent facilement trouver une entreprise, dans un contexte où le secteur fait face à des difficultés de recrutement. Cedeo les met par ailleurs en relation avec ses clients plombiers-chauffagistes.

Ainsi, à l’issue du cursus, 70 % des apprentis trouvent un emploi en CDI, 28 % poursuivent leurs études et 6 % créent leur propre entreprise.

Par Claire Lemonnier