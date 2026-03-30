NGE Energies Solutions se renforce avec l’acquisition de CDH

NGE Energies Solutions intègre les 42 salariés de CDH et étend son maillage dans l’Ouest, renforçant ses positions dans les réseaux énergétiques et le photovoltaïque.

NGE Energies Solutions, filiale du groupe français de BTP NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs), présent dans une vingtaine de pays et réalisant 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, annonce l’acquisition de CDH pour « renforcer ses expertises en s’appuyant sur l’intégration d’équipes expérimentées, opérant sur les infrastructures énergétiques et photovoltaïques ». À travers cette opération, NGE Energies Solutions élargit sa couverture territoriale et renforce ses capacités d’intervention.

Fondée en Loire-Atlantique, CDH développe des activités dans les domaines de l’énergie et du photovoltaïque et génère un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. L’opération se traduit par l’intégration de 42 collaborateurs, répartis sur deux sites situés à Guémené-Penfao et Parcé-sur-Sarthe.

Selon NGE, cette intégration permet de « préserver des compétences clés et de s’appuyer sur des équipes expérimentées, reconnues pour leur savoir-faire dans les infrastructures énergétiques et le déploiement de solutions photovoltaïques ».

Extension du maillage territorial

Déjà implantée sur une large partie du territoire national avec près d’une cinquantaine de sites, NGE Energies Solutions poursuit l’extension de son maillage territorial. Les implantations de CDH, situées en Pays de la Loire et à proximité de la Bretagne, viennent renforcer sa capacité d’intervention dans de nouvelles zones.

Ce développement de proximité vise à accompagner plus étroitement les acteurs publics et privés dans leurs projets énergétiques, dans un contexte de croissance des besoins liés à la modernisation et à l’extension des réseaux.

Jean-Baptiste Gonnet, président de NGE Energies Solutions, issue du rapprochement en janvier des activités Énergies et Télécom, a déclaré : « Dans les métiers de l’énergie, ce ne sont ni les machines ni la puissance financière qui font la différence, mais bien les femmes et les hommes. Avec l’intégration des équipes de CDH, nous renforçons des savoir-faire issus du terrain, qui constituent un véritable droit d’accès pour accompagner la transition énergétique. C’est grâce aux talents de NGE Energies Solutions que nous pouvons développer nos projets avec fiabilité et sécurité. Leur expertise, leur expérience terrain et leur maîtrise technique sont déterminantes pour soutenir notre croissance et répondre durablement aux besoins de nos clients. »