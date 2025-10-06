ConnexionS'abonner
Saint-Gobain dévoile un plan à 12 milliards d’euros pour 2026-2030

Vie des sociétés
Par Batiweb Rédaction
Publié le 06 octobre 2025
Mis à jour le 06 octobre 2025 à 17h15
Le groupe Saint-Gobain lance un nouveau plan stratégique, « Lead & Grow », pour la période 2026-2030. Il prévoit 12 milliards d’euros d’investissements et d’acquisitions, tout en renforçant sa rentabilité et les retours aux actionnaires.
©Adobe Stock

Le groupe Saint-Gobain s’est mis en tête d’accélérer sur tous les fronts. À l’occasion de sa journée investisseurs, le géant français des matériaux de construction a présenté son plan « Lead & Grow », qui doit guider sa trajectoire jusqu’en 2030.

Saint-Gobain entend mobiliser 12 milliards d’euros pour des investissements de croissance et des acquisitions. L’objectif est de renouveler plus de 20 % du chiffre d’affaires via une rotation d’actifs.

« Saint-Gobain bénéficie du modèle opérationnel puissant qu’il a établi et optimisé pays par pays, reposant sur des chaînes de valeur locales », a déclaré son PDG Benoît Bazin.

Un cap stratégique assumé

 

La priorité sera donnée au renforcement des positions de leader, aux marchés dynamiques et à la chimie de la construction. Le groupe table sur une croissance moyenne autour de 5 % (mid-single digit) en monnaies locales, avec 1 à 2 points de surperformance par rapport à ses marchés.

Il vise également une marge d’Ebitda comprise entre 15 % et 18 %, un taux de conversion du cash flow libre supérieur à 50 % et un retour sur capitaux investis au-delà de 13 %. Pour 2025, la marge d’exploitation devra dépasser 11 %.

Actionnaires et performances financière

 

Pour Saint-Gobain, les ambitions sont également très fortes en matière de redistribution. Environ 6 milliards d’euros seront versés sous forme de dividendes d’ici à la fin de la décennie, avec une progression régulière par action.

Deux milliards d’euros supplémentaires seront alloués à des rachats d’actions afin de soutenir la valeur du titre. Cette stratégie vise à conjuguer création de valeur, solidité  financière et attractivité boursière.

Des ambitions internationales renforcées

 

Le groupe entend capitaliser sur les dynamiques régionales. Benoît Bazin se dit « confiant » dans la capacité de Saint-Gobain à « surperformer dans chaque zone géographique ».

L’Asie et les pays en forte croissance, tirés par l’urbanisation et la démographie, constituent des relais essentiels. L’Amérique du Nord reste portée par des besoins structurels persistants, tandis que l’Europe est perçue comme un marché à fort potentiel de reprise.

Avec « Lead & Grow », Saint-Gobain confirme une stratégie combinant transformation, croissance externe, performance financière et solidité actionnariale.

 

Par Jérémy Leduc

