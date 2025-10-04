Avec l’acquisition d’Hamelin Peintures et son usine de Monéteau (Yonne), Eco'Prisme franchit une nouvelle étape. L’entreprise auvergnate ambitionne de renforcer sa place sur le marché des peintures durables.

Le fabricant de peintures écologiques Eco'Prisme vient d’annoncer l’acquisition de la société Hamelin Peintures, acteur historique du secteur créé en 1919, et connu pour avoir produit la gamme ONIP, destinée au ravalement des maisons ou immeubles.

Cette opération marque un tournant stratégique pour Eco'Prisme, qui cherche à consolider sa présence sur le marché, en associant son expertise en innovation technologique au savoir-faire centenaire de Hamelin.

Tradition et innovation réunies

Spécialisée dans les solutions à haute performance environnementale, Eco'Prisme a développé des gammes telles que Thermo'Reflect, une peinture isolante, ou encore Vitro'Reflect et Poly'Reflect, des vernis capables de réduire jusqu’à 85 % de l’apport solaire infrarouge, tout en conservant la transparence des surfaces vitrées.

Une usine stratégique dans l’Yonne

L’acquisition inclut le site industriel de Monéteau (89) de Hamelin, qui devient un atout pour Eco'Prisme. Selon André Hartz, président de l’entreprise, l’opération permet de faire passer la capacité de production « de 2 000 litres à 16 000 litres par jour ». En d’autres termes, elle multiplie par huit son potentiel de production, un bond en avant qui lui permet de répondre à la demande croissante du marché.

« C’est une formidable opportunité pour accélérer notre développement et renforcer notre position sur le marché », ajoute-t-il. L’usine de 4 500 m2 constitue désormais un levier stratégique pour accompagner l’essor des gammes innovantes de la société.

L’opération illustre la volonté du groupe auvergnat de s’imposer comme un acteur de premier plan dans la transition écologique du bâtiment.

Par Marie Gérald