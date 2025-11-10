Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de Legrand est en hausse de 11,5 % par rapport à la même période en 2024. Le groupe spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment affiche aussi un cashflow libre en augmentation de 16,3 %, tout comme son résultat net part du groupe (+7 %).

« Le troisième trimestre 2025 reste d’excellente facture. » Pour Benoît Coquart, directeur général de Legrand, les perspectives sont bonnes en cette seconde moitié d'année.

Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de l'entreprise est en hausse de 11,5 % par rapport à la même période en 2024. Legrand affiche aussi un cashflow libre en augmentation de 16,3 %, tout comme son résultat net part du groupe (+7,0 %).

De bons chiffres en Amérique du Nord et en Europe

Une croissance fortement portée par l'Amérique du Nord et Centrale, zone qui représente 42,7 % du chiffre d’affaires du groupe spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Les ventes y sont en hausse de 18,0 % à structure et taux de change constants par rapport à la même période de 2024. Aux États-Unis, le chiffre d’affaires est en forte hausse de 19,1 %, comprenant une augmentation de 14,4 % sur le troisième trimestre.

En Europe, le deuxième marché de Legrand, l'entreprise augmente de 2,7 % ses ventes sur le T3 2025. Au contraire, en Amérique du Sud, où le groupe réalise 3,5 % de son chiffre d’affaires, les ventes reculent de 3,9 % sur neuf mois. Au Brésil, elles ont même reculé de 2,3 % au seul troisième trimestre.

Une stratégie d'acquisition pour mener le « plan ambitions 2030 »

Mais Legrand veut croire que ses sept acquisitions depuis le début de l'année lui permettront de continuer de croitre.

L'entreprise cite les datacenters, avec les acquisitions d’Amperio Project en Suisse, d’Avtron Power Solutions aux États-Unis, de Computer Room Solutions en Australie, et Linkk Busway Systems en Malaisie ; les modes de vie numériques avec les acquisitions de Cogelec en France et Performation aux Pays-Bas et la transition énergétique, avec l'intégration de Quitérios au Portugal, comme des secteurs porteurs du « plan ambitions 2030 » du groupe.

Les performances au T3 de Legrand semblent permettre à la direction de l'entreprise de se montrer optimiste au moment d'annoncer ses ambitions pour l’année 2025. Elle table notamment sur une croissance comprise entre 10 et 12 % de ses ventes hors effets de change.

Par Raphaël Barrou