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Le groupe SPIE annonce des recrutements pour 2 000 postes en France cette année

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Emploi
Publié le 30 mars 2026 à 14h35, mis à jour le 30 mars 2026 à 17h26, par Raphaël Barrou
Spie France annonce un vaste plan de recrutement avec 2 000 embauches prévues en 2026, dont 600 en alternance.
©Adobe Stock - Batiweb
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La filiale française du groupe Spie vient d'annoncer le recrutement de 2 000 personnes, dont 600 en alternance pour l'année 2026. Le groupe européen de services multitechniques dans les domaines de l’énergie et des communications, qui emploie 19 000 collaborateurs dans sa branche française, va cependant baisser sa dynamique d'embauches. En 2025, elle avait par exemple dénombré pas moins de 2 500 recrutements. 

Spie France s’appuie sur ses 6 filiales : Spie Building Solutions, Spie CityNetworks, Spie Facilities, Spie ICS, Spie Industrie, et Spie Nucléaire.

L'entreprise annonce que 360 de ces postes à pourvoir concerneront l'Île-de-France, 280 en Auvergne Rhône-Alpes, 245 en Occitanie, 195 dans le Grand Est, 180 en région PACA, 170 en Nouvelle-Aquitaine, 160 dans les Pays de la Loire, 150 en Bretagne, 95 dans le Centre-Val de Loire ainsi que 85 en Normandie, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. 

La majorité des annonces sont pour les CDI

 

Sur un peu plus de 1 100 annonces pour l'instant mises en ligne sur le site spie-job.com, plus de 950 concernent des CDI. Selon Spie France, les autres contrats proposés seront aussi en grande majorité des CDI, mais aux exigences variées en ce qui concerne les niveaux de formation, du diplôme d'ingénieur au bac professionnel. L'entreprise annonce vouloir mettre la priorité sur les métiers de technicien de maintenance, conducteur de travaux, chef de chantier, électricien, monteur, chauffagiste, frigoriste, ingénieur réseaux sécurité, responsable d’études techniques ou encore responsable d’affaires. 

Concernant l'alternance, Spie France affirme qu'elle « fait partie intégrante de [la] politique de ressources humaines », selon Sandra Hen Poulain, directrice des ressources humaines. « Elle nous permet d'assurer la transmission de nos savoir-faire techniques et de préparer les compétences dont nous aurons besoin demain. C'est un engagement pour la pérennité de notre expertise. »

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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