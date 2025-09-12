Le groupe AXA a confié à l’agence d’architecture PCA – Stream la restructuration de son siège social parisien. Une attention particulière a été portée aux nouvelles exigences environnementales et à la végétalisation.

Après s’être vu confier l’extension du tribunal de Bobigny en 2023, l’agence d’architecture PCA – Stream s’est attelée à la reconfiguration du siège social du groupe AXA dans le 8ème arrondissement de Paris.

Situé entre la rue Rabelais et l’avenue Matignon – à deux pas du Palais de l’Elysée – cet ensemble de plus de 20 000 m2 regroupe un hôtel particulier du XVIIIe siècle, deux bâtiments modernistes datant des années 1950-1960 et des extensions contemporaines conçues par l’architecte Ricardo Bofill dans les années 1990.

S’adapter aux nouvelles exigences environnementales

30 ans plus tard, AXA a souhaité transformer ce site pour l’adapter davantage aux nouvelles façons de travailler et aux nouvelles exigences environnementales.

En ce sens, des solutions énergétiques sobres, comme la géothermie, ont été retenus, de même que le recours à des matériaux biosourcés ou recyclés (bois certifiés, enduits minéraux, textile recyclés, terrazzo issu de la réutilisation de matériaux prélevés sur d’anciens sites AXA).

Afin de favoriser le confort thermique, une approche bioclimatiquea été adoptée, avec un travail adapté à chaque façade, selon son orientation.

Une attention particulière a également été portée à la lumière naturelle pour améliorer les conditions de travail.

Le jardin pour relier les différents bâtiments

Plus largement, pour cette transformation, PCA – Stream a revu les espaces pour favoriser les circulations et les rencontres, et redonner une place centrale au jardin, vecteur de biodiversité, de fraîcheur et de convivialité – afin de relier les différents bâtiments. De nouvelles terrasses et un rooftop ont également été créés dans une logique pour plus de bien-être.

Le jardin a notamment été repensé par l’Atelier Franck Boutté, Coloco, Camille Muller et Mugo.

« Repenser un siège social aujourd’hui, c’est s’interroger sur la façon dont on travaille, dont on interagit, dont on fait collectif. Avec AXA, nous avons imaginé un environnement de travail capable de répondre aux grandes transitions à l’œuvre : transition écologique, transition des usages, transition des modes de collaboration. Le jardin, placé au cœur du site, incarne cette vision : il régule, inspire, relie. Il structure une nouvelle manière d’habiter les bureaux – non pas comme un simple lieu fonctionnel, mais comme un espace partagé, vivant, évolutif », explique Philippe Chiambaretta, architecte fondateur de PCA – Stream.

Par Claire Lemonnier