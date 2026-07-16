Présentée comme un observatoire des mutations du bâtiment, l'édition 2026 du Paris Builders Show s’organise autour du thème « Le bâtiment en mouvement ». Qu'en pensent les architectes ? Décryptage.

Connu sous le nom du Mondial du Bâtiment, l’évènement devient en 2026 le Paris Builders Show. Avec cette appellation, il incarne une nouvelle ambition. C’est un véritable sommet du bâtiment capable de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur autour d’une vision prospective, collective et efficace. Batiweb a questionné quelques architectes et professionnels pour savoir s’ils comptaient s’y rendre et pourquoi.

Tandis que certains se demandent si l'industrie construit encore pour les architectes, d'autres reviennent sur les succès et les manquements des années passées. De toute évidence, l’évènement organisé du 28 septembre au 1er octobre 2026 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, suscite la curiosité.

Découvrir les innovations du secteur

L’architecte Laure Saunier, fondatrice de LS Architectures revient sur les évènements passés : « Lorsque l’on se rendait à Batimat il y a une vingtaine d’années nous allions toujours sur les mêmes stands : les profilés de menuiseries métalliques, le verre (Saint Gobain) et les revêtements de façades notamment à l’époque où il y avait encore Arcelor Mittal et tous les bardages métalliques. »

Même son de cloche de la part de Marie-Jeanne Jouveau, la fondatrice de l’agence d’architecture et d’urbanisme Capla, qui se rappelle même avoir travaillé sur le stand du métallier quand elle était encore étudiante en architecture.

De son côté, Stéphanie Bertina Minel, qui dirige depuis plusieurs années l’agence d’architecture éponyme établie à Paris, déclare : « Je suis déjà allée à plusieurs éditions. Ça permet de voir les évolutions et les nouveaux produits qui arrivent sur le marché. »

Tous les deux ans, le salon offre une présentation de l'état de la construction. Longtemps vitrine de l'innovation technique, l’évènement est devenu un laboratoire des grandes transitions du secteur : décarbonation, industrialisation, numérique, réemploi, rénovation énergétique.

Néanmoins, derrière les démonstrations technologiques et les annonces commerciales, une question traverse les esprits : quelle place reste-t-il à l'architecture lorsque la performance environnementale, la rationalisation productive et l'automatisation deviennent les principaux moteurs de l'innovation ?

Les architectes que nous avons sollicités sont tous d’accord pour dire que les temps changent, l'architecte devient coordinateur et compose davantage avec des systèmes industriels existants.

De son côté, le chantier se déplace vers l'usine, la conception et la fabrication se rapprochent. C’est ainsi que la performance devient un langage commun. De même, les notions de carbone, énergie, maintenance et coût priment sur la forme. L’utilité d’un tel salon serait, selon une multitude de professionnels, dans la capacité de rassembler sur un même site, tous les acteurs du secteur de la construction.

Stéphanie Minel précise ses attentes vis-à-vis de l'évènement : « Pour moi, c’est surtout l’occasion de découvrir les nouveautés du secteur, de voir ce qui se fait en matière de matériaux et d’échanger directement avec les fabricants et les fournisseurs. » L’architecte explique avoir vu, à la dernière édition, « des parements de briques de façades, des produits d’étanchéité, toitures végétalisées et, de manière générale, des solutions qu’on ne trouve pas forcément dans d’autres salons. Je ne connais pas d’autres salons axés construction et matériaux. »

Quels changements ou améliorations suggérent les architectes ?

« Peut-être davantage de démonstrations concrètes et de retours d’expérience sur les produits. Plus de mises en avant des solutions durables et innovantes. Plus de conférences ? Des rencontres entre architectes ?», demande la fondatrice de Bertina Minel Architecture pour l’édition 2026.

De même, Marie-Jeanne Jouveau aimerait qu’un tel salon soit l’occasion d’organiser des conférences et des tables rondes avec des thématiques qui peuvent attirer davantage les architectes. Par ailleurs, Laure Saunier précise : « On voudrait voir uniquement dans un salon les divers constituants des façades (menuiseries, enduits, bardages), de la couverture (zinc, ardoise, tuiles…) et les prestations de second oeuvre (revêtements de sol, plafonds, éclairage, robinetterie, sanitaires…). »

L’architecte préfère, malgré tout, les petits stands où « chacun propose un seul produit qui est en général le produit novateur de la marque pour le fabricant. » De plus, en proposant des matériaux de second œuvre, un salon peut aussi s’adresser aux architectes d’intérieur, designers, décorateurs. Elle ajoute : « Personnellement j’aimerais voir tous les leaders français de matériaux, car le made in France c’est important et ensuite les européens. Les fabricants d’Asie par exemple proposent des produits avec des esthétiques qui ne sont pas les nôtres. »

Toutefois, Laure Saunier se joint à un grand nombre de professionnels : « On a plutôt envie de voir des fabricants industriels ou artisanaux qui ont gardé le goût du matériau de qualité et un vrai savoir-faire. »

Ainsi, les innovations présentées au salon annoncent-elles une architecture plus vertueuse ou une architecture davantage gouvernée par les contraintes techniques et industrielles ?

Cette question trouvera probablement réponse cette année. Car, selon les organisateurs, Paris Builders Show ambitionne de devenir le seul événement en France capable de rassembler l’ensemble des acteurs du secteur, qu'il s'agisse de la construction neuve ou la rénovation, mais aussi les technologies et le design. L’édition 2026 occupera cinq halls et attend plus de 135 000 visiteurs français et internationaux.

