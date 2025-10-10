ConnexionS'abonner
Winy Maas : l’urbaniste néerlandais qui rêve des villes denses, colorées et inattendues

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 10 octobre 2025
Mis à jour le 08 octobre 2025 à 16h00
Architecte visionnaire et cofondateur de MVRDV, Winy Maas réinvente la ville dense, colorée et durable, entre audace et écologie joyeuse.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

La ville doit devenir un lieu d’imagination, pas de reproduction.”

Une trajectoire provocante depuis Rotterdam

Né en 1959 aux Pays-Bas, Winy Maas est l’un des cofondateurs de MVRDV, agence réputée pour ses formes audacieuses, ses couleurs assumées et ses réflexions radicales sur l’urbanisme.

Diplômé de TU Delft, il mélange architecture, recherche et pédagogie. Il crée l’institut The Why Factory pour questionner le futur de nos villes. Pour lui, la densité n’est pas une menace — c’est une opportunité créative.

Une approche : densité, mixité, expérimentation

MVRDV aime empiler, hybrider, colorer, densifier.

  • Et si un immeuble devenait une montagne de fonctions superposées ?
  • Et si un quartier tout entier vivait sous une verrière agricole ?
  • Et si la ville du futur était un terrain de jeu intelligent ?

L’idée centrale : plus de monde, mais mieux organisé.
Plutôt que d’étaler les villes, on les rend plus verticales, plus collectives, plus joyeuses.

5 projets qui incarnent sa vision

Markthal (2014, Rotterdam)
Marché couvert + logements dans une arche monumentale.
Fresque géante intérieure, mixité totale, iconique.

Valley (2022, Amsterdam)
Tour résidentielle avec terrasses végétalisées et formes fractales.
Biodiversité urbaine verticale + transition douce entre ville et nature.

Glass Farm (Schijndel, 2013)
Centre commercial en verre imprimé avec la photo d’une ferme traditionnelle.
Ironie, mémoire locale, nouvelle typologie.

Expo 2000 Pavillon des Pays-Bas
Superposition d’écosystèmes sur 6 niveaux.
Une mini-ville écologique, 20 ans avant l’heure.

The Why Factory (TU Delft)
Pôle de recherche sur l’urbanisme futur.
Travail sur les villes flottantes, agricoles, modulables.

Une figure libre et populaire

Winy Maas casse les codes académiques. Il publie des manifestes visuels, donne des conférences spectaculaires, collabore avec des villes en quête d’identité.

Il incarne un urbanisme spectaculaire mais pas vain, profondément attaché à l’idée d’une ville jouable, partagée, décarbonée et désirable.

Une écologie dense et joyeuse

  • Végétalisation des façades et toits
  • Réemploi structurel
  • Mixité d’usage pour limiter les déplacements
  • Réduction du sol artificialisé

MVRDV ne fait pas une “écologie grise”, mais une écologie active et optimiste.

3 choses à retenir

  • Winy Maas pense la ville comme un laboratoire de formes et de fonctions superposées.
  • Il assume une esthétique expérimentale, colorée, radicalement urbaine.
  • Il fait de la densité un levier d’écologie et de plaisir collectif.

 

Par Camille Decambu

 

 

