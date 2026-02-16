Suite à l’annonce de la PPE3, Propellet alerte sur une électrification jugée excessive et défend le rôle stratégique du chauffage au granulé.

Alors que la Fédération Française des Intégrateurs Électriciens (FFIE) et ses 8 500 entreprises a accueilli chaleureusement la publication de la troisième Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE3), qui confirme la priorité donnée à la décarbonation et à l’électrification des usages, Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé de bois qui fédère 85 acteurs du secteur — fabricants, distributeurs et installateurs — est beaucoup moins enthousiaste. Elle s'inquiète d'« un basculement vers une vision quasi exclusive de l’électrification des usages ».

Avec la PPE3, le gouvernement mise sur un mix associant nucléaire et énergies renouvelables pour faire passer la part des énergies fossiles de 60 % de la consommation finale aujourd’hui à 60 % d’énergies décarbonées d’ici 2030. Le syndicat des granulés, lui, redoute que cette direction pénalise le marché du granulé en France.

Ne pas oublier les solutions biomasse

Si le syndicat reconnaît que réduire la dépendance aux énergies fossiles importées et développer les renouvelables électriques constitue une nécessité, il estime néanmoins que l’orientation prise manque d’équilibre. Dans un communiqué diffusé vendredi 13 février, Propellet juge que faire de l’électrification la solution centrale, voire unique, pour le chauffage des bâtiments « constitue une erreur d’analyse ».

Pour son délégué général, Éric Via, « miser quasi exclusivement sur l’électrification revient à fragiliser notre système énergétique. Le chauffage au bois moderne est une énergie renouvelable locale, pilotable et performante, qui soulage le réseau électrique au lieu de le surcharger ».

Le syndicat appelle ainsi à ne pas reléguer les solutions biomasse au second plan. Selon Propellet, « certaines alternatives au tout-électrique sont non seulement pertinentes, mais parfois supérieures en termes de performance et de coût ».

Le chauffage au granulé, avance l’organisation, présente plusieurs atouts. Elle serait une énergie renouvelable locale, qui n’alourdit pas les pointes de consommation électrique hivernales, repose sur une ressource produite en France et contribue, à ce titre, à renforcer la souveraineté énergétique nationale. Le considérer comme marginal ou secondaire dans la planification énergétique serait, selon le syndicat, une erreur stratégique.

Propellet veut lutter contre le « tout-électrique »

Au-delà des enjeux énergétiques, Propellet plaide aussi pour son secteur d’activité en rappelant que le bois-énergie fait vivre « des milliers d’emplois dans les territoires ruraux », de la gestion forestière aux scieries, en passant par la production, la distribution et l’installation des équipements.

Face aux inquiétudes sur la disponibilité de la ressource, Propellet tient à rappeler que le bois-énergie — et en particulier le granulé — provient majoritairement de sous-produits de la filière forêt-bois (sciures, copeaux, connexes de scieries), et non de coupes dédiées. Le syndicat souligne par ailleurs que l’amélioration continue des performances des appareils a profondément réduit les besoins en combustible : entre 2000 et 2020, la consommation de bois pour le chauffage domestique a diminué de 38 %, alors même que le nombre de foyers chauffés au bois progressait de 25 %.

Dans cette perspective, l’organisation insiste : « La transition énergétique ne se gagnera pas en concentrant les efforts sur une seule technologie. Elle se gagnera par la diversification, la complémentarité et la reconnaissance de toutes les énergies renouvelables performantes. » Propellet appelle ainsi le gouvernement à ne pas transformer le mix énergétique en « tout-électrique » déguisé.

