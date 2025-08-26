Au 1er semestre 2025, le groupe Vinci enregistre une hausse de 3,2 % de son chiffre d’affaires, mais une baisse de 5 % de son bénéfice net, en raison de l’application d’une surtaxe sur les grandes entreprises. Explications.

Après un premier trimestre plutôt positif, et une hausse de 3,8 % de son chiffre d’affaires, le groupe Vinci enregistre une baisse de 5 % de son bénéfice net au premier semestre, pour un total de 1,9 milliard d’euros.

Ce résultat s’explique par la surtaxe imposée à certaines grandes entreprises en 2025. Cette mesure, prévue pour durer un an, vise à taxer davantage les bénéfices d’entreprises réalisant plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en France.

Sans cette taxe, le bénéfice net de Vinci aurait atteint 2,2 milliards d’euros, soit près de 10 % de hausse, selon le groupe.

Parallèlement, son chiffre d’affaires est en hausse de 3,2 %, pour un total de 34,85 milliards d’euros.

Des résultats contrastés selon les branches

Cette hausse est notamment portée par la branche « concessions d’infrastructures ».

« Les concessions d'infrastructures gérées par Vinci affichent des hausses de trafic solides, tant dans les aéroports que sur les autoroutes en France et à l'international », a détaillé Pierre Anjolras, nouveau directeur général de Vinci depuis le 1er mai.

Récemment, Vinci Airports a acquis les sites d'Edimbourg et de Budapest, et Vinci Highways, la Northwest Parkway à Denver et la Via Cristais au Brésil.

« En dépit des incertitudes géopolitiques et macroéconomiques actuelles », le groupe maintient ses objectifs 2025, avec notamment un trafic en légère hausse pour les autoroutes et une « croissance annuelle du trafic passagers, mais d'une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 » dans les aéroports.

La branche « énergie » s’inscrit également dans des « tendances de marché très favorables », que ce soit pour les infrastructures électriques, les centres de données, la numérisation des processus industriels ou les services aux bâtiments, « mais aussi dans les activités liées aux enjeux de défense et de souveraineté », précise le nouveau DG.

Ainsi, Vinci Energies prévoit une croissance de son chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec « a minima un maintien de sa marge opérationnelle ».

En revanche, la branche « construction » fait face à plus d’instabilité, avec des situations contrastées selon les pays. En France, Vinci Immobilier revient malgré tout à des résultats positifs, bien que le secteur de la promotion immobilière reste globalement en difficultés.

Par Claire Lemonnier