Après la croissance prévue au sortir du 1er semestre 2025, les travaux publics tablent sur une décroissance en 2025, voire en 2026. Une inflexion repérée depuis l’été, tirée par des mauvais résultats côté collectivités. Les détails chiffrés par la FNTP.

Coup de grisou pour les entreprises des TP. Certes la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) constate une stabilité d’août 2025 à septembre 2025 (-0,8 %). Mais le 3ème trimestre s’est achevé sur un déclin (-2,6 % en glissement annuel) pour les entreprises du secteur.

D’autant que les prises de commande en septembre plongent de 18,7 % en glissement annuel et de 8,2 % sur trois mois. Une inflexion observée depuis l’été, qui rompt avec les perspectives du 1er semestre 2025, tablant sur une croissance de 1,5 à 2 %.

Dans le détail, les travaux réalisés affichent -0,2 % et des marchés conclus -7,8 % de janvier à fin septembre. Toujours sur la même période, l’emploi reste stable avec des heures travaillées qui ne bougent pas d’un iota, et des effectifs ouvriers à seulement -0,9 %. Les heures intérimaires, de leur côté, déclinent de 2,8 %.

Des disparités entre collectivités et privé

« On se projette à -3,2 % sur 2026 », annonce Alain Grizaud, président de la FNTP. « Les travaux publics, c'est 128 milliards d'euros de chiffre d'affaires. (…) et à peu près 53 milliards d'euros sur le territoire hexagonal. Le reste est à l'international, porté la plupart du temps par nos majors », détaille-t-il, en soulignant des disparités entre secteurs.

La FNTP anticipe +2,6 % dans le secteur privé en 2026, qui dépendra des évolutions dans le logement neuf. Le rebond des mises en chantier et des permis observé fin août donne espoir, mais reste à savoir si les taux d’intérêt suivront.

Côté grands opérateurs, les perspectives sont plus mitigées. D’un côté, la Société des grands projets verra sa dynamique d’investissement s’inverser de 800 millions d’euros en 2026. De l’autre, certains opérateurs devraient s’épanouir dans leurs métiers de la transition écologique (eau, énergie, mobilités douces, etc.), avec +1 % de croissance prévue en 2026.

Le bloc Collectivités restera quand même le plus impacté en 2026 (-6 %), alors que 43 % de la commande publique locale est portée par les entreprises de travaux publics. Des perspectives tirées par les communes (-7 %), bien qu'à l’approche des municipales 2026, l’activité TP soit censée être boostée, rappelle le président de la fédération.

« Et vous connaissez tous la difficulté aujourd'hui qu'ont, en termes budgétaires, les départements. C'est ça qui pose un problème », abonde-t-il à la presse. Surtout face à l’incertitude politique, qui plane autour du projet de loi finances (PLF) 2026, prévoyant notamment un rabotage du Fonds vert.



Les élections, une opportunité pour sensibiliser

Ce qui déclencherait une défiance des collectivités envers l’exécutif et une démotivation à investir dans les projets d’infrastructures.

Pourtant, la FNTP souligne des signaux positifs, comme la loi cadre, issue de la conférence « Ambition France Transports », mi-juillet dernier. Son but : définir « les grandes orientations en matière de financement des infrastructures », selon le ministre des Transports Philippe Tabarot. Toutefois : « De quoi souffrent nos infrastructures ? Ce sont les stop-and-go au niveau budgétaire», commente Alain Grizaud.

Le président de la FNTP souligne en ce sens l’importance de renforcer le pouvoir des préfets. « C'est important, parce que ce sont eux qui gèrent le quotidien, qui sont les représentants de l'État en territoire, qui sont les facilitateurs », affirme-t-il.

Les élections municipales seront l’occasion de sensibiliser les élus locaux sur les leviers financiers qu’ils peuvent activer pour leurs projets d’infrastructures. C’est l’enjeu même du Tour de France organisé par la FNTP, entre décembre et juin prochains.

La fédération anticipe aussi les présidentielles 2027, avec l'Alliance pour l'investissement. Le but de ce forum : rassembler les TP, les candidats et les acteurs de l’investissement, afin de « restaurer la confiance » au sein du secteur.

Par Virginie Kroun

