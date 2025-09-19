Rail Baltica : Vinci décroche 1,77 Md€ pour électrifier 870 km de voies
Mis à jour le 19 septembre 2025 à 11h36
Vinci remporte le marché d’électrification de Rail Baltica (1,77 Md€). Un chantier inédit en Europe, entre innovation technologique et enjeux stratégiques.
C’est un contrat historique pour Vinci. Sa filiale Cobra IS, en groupement avec l’espagnol Elecnor, vient de signer pour l’électrification de 870 kilomètres de voies ferrées entre l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Un chantier à près de 1,8 milliard d’euros, considéré comme le plus vaste projet de ce type en Europe.
Un marché colossal pour un chantier hors norme
D’un montant total de 1,77 Md€, le contrat confère à Vinci une part de 885 M€. Il porte sur la mise sous tension de la future ligne Rail Baltica, un corridor ferroviaire stratégique destiné à relier les trois États baltes au réseau européen à grande vitesse.
Les travaux, organisés en deux phases, débuteront le 1er octobre 2025. La première tranche, estimée à 950 M€, doit s’achever en 2030.
Une vitrine technologique pour l’Europe
Particularité du projet : c’est la première fois que la technologie Static Frequency Converter (SFC) sera déployée à une telle échelle. Alimentés par dix sous-stations électriques, ces convertisseurs statiques permettront d’assurer une alimentation plus stable, plus fiable et surtout moins énergivore du réseau ferré.
L’électrification se fera en 2 × 25 kV, 50 Hz, le standard européen, garantissant l’interopérabilité avec les autres lignes du réseau transeuropéen de transport (TEN-T).
Un projet au cœur de la stratégie européenne
Rail Baltica n’est pas un chantier comme les autres. Il s’agit d’un projet prioritaire du réseau TEN-T, financé en grande partie par l’Union européenne via le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF).
Objectif : désenclaver les pays baltes en renforçant leurs liaisons ferroviaires avec le reste du continent, tout en réduisant leur dépendance au transport routier.
La Commission européenne a récemment validé une enveloppe supplémentaire de 295,5 M€ pour soutenir l’avancement du projet. Au total, le budget global de Rail Baltica est estimé à plus de 15 Md€.
Quels défis pour Vinci et ses partenaires ?
- Coordination transfrontalière : trois pays, trois législations, un seul projet. La gestion administrative et réglementaire s’annonce complexe.
- Innovation industrielle : le recours massif au SFC nécessitera des compétences rares en ingénierie ferroviaire et en maintenance haute tension.
- Logistique et supply chain : câbles, poteaux caténaires, convertisseurs et matériels spécifiques devront être livrés sans rupture pour tenir les délais.
- Environnement : au-delà de l’électrification, le projet inclut des contraintes fortes de biodiversité et d’intégration paysagère, imposées par Bruxelles.
Un signal fort pour le secteur du BTP
Ce marché confirme la montée en puissance des consortiums internationaux sur les grands projets européens. Vinci, déjà très implanté sur les infrastructures, démontre sa capacité à combiner ingénierie, innovation et gestion de contrats transnationaux.
Pour les professionnels du BTP, Rail Baltica illustre la tendance : les chantiers d’avenir seront européens, connectés et bas carbone.
Avec Rail Baltica, l’Europe franchit un cap dans l’intégration de ses réseaux de transport. Pour Vinci, ce contrat est à la fois un défi technique et une vitrine de savoir-faire. Pour le secteur, c’est un rappel : l’avenir du ferroviaire passe par l’électrification, la coopération et l’innovation.
Par Camille DECAMBU
