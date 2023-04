Énergies renouvelables dans le bâtiment

Qualit’EnR présentait ce mercredi les résultats de son baromètre annuel portant sur les Français et les énergies renouvelables face à la crise énergétique. Les résultats montrent que les Français font de plus en plus confiance aux EnR, et notamment au solaire thermique, à l’hydraulique, au photovoltaïque, aux pompes à chaleur, et au chauffage au bois.