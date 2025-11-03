Énergies renouvelables dans le bâtiment

Collectivités : un deuxième décret de simplification paru au Journal officiel
Le deuxième méga-décret de simplification comprend 30 mesures, dont sur le logement et le photovoltaïque. Décryptage.
Le deuxième méga-décret de simplification comprend 30 mesures, dont sur le logement et le photovoltaïque. Décryptage.
TRIBUNE - La hausse des coûts de l'énergie accroît la pression sur les équipes facility management (FM). Pour Kamal Mehta, Product & Offer Manager EMEA chez Eaton, c'est précisément dans ce contexte que...
Le gouvernement a dévoilé les trois premiers lauréats d'un appel d'offres visant à soutenir l'hydrogène décarboné par électrolyse. 778 millions d'euros d'aides y seront consacrés sur 15 ans.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) évalue à 14,2 milliards d’euros les charges de service public de l’énergie à compenser en 2027. Sur ce total, 10,67 milliards d’euros seront financés par...
La Commission européenne autorise 63 milliards d'euros de soutien public pour 11 futurs parcs éoliens en mer en France, représentant plus de 11 GW de capacité d'ici 2050.
Enedis et RTE alertent sur la saturation des capacités de raccordement des énergies renouvelables sur plus de 10 % du territoire français.
La canicule touche la France relance le débat sur l'adaptation climatique. La ministre de la Transition écologique alerte sur l'ampleur des investissements à engager.
D'après un état des lieux de l'I4CE, les investissements climatiques ont stagné en Europe en 2025. La rénovation des bâtiments recule notamment de 5 % malgré les objectifs 2030.
Selon le gouvernement, les bâtiments tertiaires déclarés sur OPERAT affichent une baisse de 26 % de leur consommation énergétique.
Une décision de la Commission européenne, datée du 1er avril, prévoit de bannir les onduleurs d’origine chinoise des projets aidés par l’Union européenne. Les enjeux : la cybersécurité et la souveraineté...
Lors des discussions à Berlin ce mardi 21 avril, les pays hôtes de la COP31 en novembre ont pris la parole sur la crise énergétique déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Face à la situation, les EnR...
Selon une étude publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), 250 000 personnes étaient employés dans la filière des énergies renouvelable en 2024. La filière aurait rapporté plus de 2,1 milliards...
Des spécialistes de l'énergie et de géopolitique estiment que l’AIE doit davantage contribuer à la transition vers les énergies propres. Une urgence selon ce groupement, alors la guerre au Moyen-Orient...
Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement relance des appels d'offres pour les énergies éoliennes et photovoltaïques. Des annonces qui suivent la dernière PPE publiée en février dernier.
Le dernier panorama de la chaleur renouvelable et de récupération récapitule les chiffres 2024 des différentes filières, du bois-énergie au biogaz, en passant par la PAC. Les détails.
NGE Energies Solutions intègre les 42 salariés de CDH et étend son maillage dans l’Ouest, renforçant ses positions dans les réseaux énergétiques et le photovoltaïque.
Le projet HySyn est lancé ! La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé le 26 mars ce partenariat transfrontalier pour développer de l’hydrogène vert dans le Rhin supérieur.
Vers la mi-avril, la Commission européenne pourrait ouvrir une enquête sur les aides de l'État français accordées à EDF. Celles-ci concernent la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires
Une coalition de groupes de réflexions – réunissant notamment The Shift Project ou l'Institut I4CE – encourage une sortie rapide des énergies fossiles. Deux chantiers prioritaires selon elle : la massification...
Dans un rapport publié le 18 mars, la Cour des comptes invite l'État à mieux surveiller l'attribution de ses aides au développement des EnR. Si ces derniers permettent à la France de se rapprocher de ses...
Il y a un avant-après diplomatique, mais aussi énergétique après la mort du dirigeant iranien Ali Khamenei ce week-end. Fermeture du détroit d’Ormuz, envolée des prix du pétrole et du gaz… On vous résume...
En Allemagne, les conservateurs et sociaux-démocrates suppriment des contraintes écologiques sur les chauffages. Cet accord est vivement critiqué par les organisations environnementales et relance le débat...
Tuile, énergie solaire, isolation… Edilians développe depuis des années son expertise en rénovation de toiture. Tour de son stand au salon Nordbat 2026, qui illustre bien la tendance du fabricant.
Le brouillard se lèverait-il enfin à la lumière de la PPE 3, dévoilée le 12 février par Matignon ? Déroulons la feuille de route énergétique, qui mise encore sur le mix EnR/nucléaire, avec un accent mis...
À quelques jours de la publication de la PPE 3 promise par Matignon, les professionnels du photovoltaïque de la FFB affichent leur inquiétude. La feuille de route marquerait un décrochage industriel pour...
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) explore, dans un rapport publié le 4 février, les leviers essentiels pour concilier offre et demande d’électricité. Ses recommandations dessinent les contours...
Les deux syndicats plaident pour une publication rapide de la 3ème PPE, afin de donner de la visibilité aux entreprises et réussir la transition énergétique.
Alors que la PPE 3 est encore attendue, le mix énergétique EnR/nucléaire interroge du côté d’EDF. Son premier syndicat, la CFE Énergies, s’inquiét de l’impact d’une forte production de renouvelables sur...
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3), attendue depuis 2023, est une nouvelle fois reportée, cette fois à début 2026. Les tensions politiques sur le mix énergétique, entre nucléaire et renouvelables,...
Affectée par la baisse des aides aux petites installations solaires, Solarwatt France réorganise ses activités pour faire face à une chute marquée de son marché.
Matignon a lancé une mission de consultation sur le coût des aides aux énergies renouvelables. Un travail pour adapter les financements aux fluctuations budgétaires, technologiques et de marché. L'annonce...
Initialement prévue pour 2027, la généralisation des thermostats dans les bâtiments pourrait être repoussée à 2030. Une décision critiquée par six organisations du secteur, qui y voient une occasion manquée...
Sobriété énergétique, rénovation et matériaux, l’Ademe expose les enjeux et freins pour atteindre la neutralité carbone du bâtiment.
Découverte de l’outil DeltaConso Expert. Ce logiciel permet un suivi des consommations énergétiques des collectivités. Il peut également produire des rapports pouvant orienter des travaux d’amélioration...
Livré par Bymaro, filiale de Bouygues, le nouveau complexe hospitalo-universitaire Mohammed VI de Rabat a été inauguré le 3 novembre 2025.
Après plusieurs années de hausse, les collectivités freinent leurs investissements sur la rénovation énergétique des bâtiments.
Les énergies renouvelables (EnR) progressent plus vite que les fossiles, selon l’AIE, qui prévoit une stabilisation du pétrole d’ici 2030. Le solaire photovoltaïque aurait joué dans la balance.
Lors d’une audition devant l’Assemblée nationale, Monique Barbut, ministre de la Transition écologique et de la Biodiversité, a annoncé une augmentation de 27 % de l'enveloppe allouée aux certificats d’économies...
Le programme ACTEE, porté par la FNCCR, renforce son action en Guadeloupe et en Martinique avec un investissement de 2 millions d’euros et la création de 9 postes d’économes de flux. Objectif : soutenir...
L’ancien ministre Dominique Bussereau succède à Brice Lalonde à la présidence d’Équilibre des Énergies. Il entend renforcer le rôle du think tank dans la transition énergétique en le transformant en «...
À l’occasion d’un congrès les 16 et 17 octobre 2025, les grandes villes ont appelé Sébastien Lecornu à les placer au cœur de la transition écologique. Reste à voir si le Premier ministre entendra cet appel...
Devant les députés, Sébastien Lecornu a affirmé sa volonté d'accorder plus prudemment des financements publics aux énergies renouvelables. Le Premier ministre veut revenir sur des « effets d'aubaine »...
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.
L’objectif de tripler les capacités d’énergies renouvelables entre 2022 et 2030 pourrait-il être compromis ? C’est en tout cas ce qu’estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE) après des changements...
Avec près de 89 millions d’euros engagés depuis janvier pour 335 millions d’euros d’investissements, l’État renforce massivement le déploiement de la géothermie profonde en Île-de-France via le Fonds Chaleur...
Le Premier ministre Sébastien Lecornu dément le projet de moratoire sur les énergies renouvelables, dans le cadre de la PPE 3. Enerplan prend note mais appelle à des mesures de compromis, entre production...
Alors que la PPE3 doit fixer la feuille de route énergétique, le gouvernement pourrait imposer un moratoire sur les renouvelables terrestres pour éviter une motion de censure. Une option vivement contestée.
Spécialiste des conduits de fumée et du bois-énergie, Poujoulat défend la place du bois dans le mix énergétique et accélère sa diversification, notamment avec l’acquisition de Progalva Énergies.
Le département du Rhône vient de livrer deux nouveaux collèges, à Genas et Limas, et d'en réhabiliter un troisième. Un investissement global de 73,5 millions d'euros qui s’inscrit dans le plan « Collèges...
La Banque des Territoires alerte sur la situation complexe des bailleurs sociaux, qui doivent parvenir à concilier construction de 100 000 logements sociaux par an et réhabilitations pour répondre aux...
Alors que la PPE 3 accuse déjà deux ans de retard, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) alerte sur l’urgence de publier ce texte stratégique pour sécuriser la trajectoire énergétique française.
Dans une lettre ouverte, l’association Propellet interpelle le ministre de l’Energie concernant le projet d’arrêté visant à baisser la bonification CEE pour le chauffage au bois, et qui risquerait de pénaliser...
Qu'ils soient opérationnels ou en cours, TotalEnergies a franchi le seuil de 100 GW de projets détenus, toutes quotes-parts et énergies confondues. Le groupe pétrogazier vise 70 % d’électricité produite...
L’Adivet publie, avec le soutien du GMPV, un guide pratique consacré aux toitures biosolaires. Ce document de référence s’adresse aux professionnels du bâtiment et détaille les bénéfices, les précautions...
Un rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat pointe le paradoxe d’une ressource bois abondante mais sous-exploitée. Il propose ainsi 24 mesures pour structurer la filière bois, de la forêt...
Grâce au Fonds Chaleur, la France accélère sa transition énergétique. Plus de 1 350 installations ont été financées en 2024, pour produire localement et durablement la chaleur dont elle a besoin.
Une vingtaine d’acteurs de la filière électrique enjoignent le gouvernement à publier au plus vite le décret fixant la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Un texte essentiel pour leur donner...
Depuis un arrêté de mars 2025, une nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur pour les ménages qui décident d’installer des panneaux photovoltaïques sous l’option autoconsommation avec vente du surplus....
Alors que le solaire et les énergies renouvelables sont remis en question dans l’avenir énergétique de la France, la Fédération nationale de l'énergie solaire est née. Son but : lutter « avec pédagogie...
Une étude conjointe de l’Insee et de l’Observatoire national de la rénovation énergétique montre que l’isolation seule permet des économies d’énergie modestes. Un constat qui relance le débat sur la pertinence...
Connu pour la préfabrication béton, Rector Lesage se lance dans une nouvelle activité : les ombrières photovoltaïques industrielles en béton. En témoigne un chantier laboratoire mené à Tournefeuille, près...
Wienerberger a racheté les 49 % des parts restantes de GSEI. Ce dernier propose des solutions photovoltaïques intégrées pour toitures. Une activité stratégique pour le fabricant autrichien, qui veut devenir...
Le Grand Prix de l’urbanisme a été attribué à Sabine Barles. Ses travaux pionniers sur les flux de matière et d’énergie en ville placent l’écologie au cœur de l’aménagement. Trois autres femmes ont également...
Stopper les subventions publiques liées à l’éolien et du photovoltaïque pour privilégier la relance du nucléaire ? C’est une proposition du ministre de l’Intérieur qui n’a pas manqué de faire réagir d’autres...
Alors que la proposition de loi sur l’avenir énergétique de la France, remaniée par la droite et l’extrême droite, a été rejetée par l’Assemblée nationale, la commission des affaires économiques du Sénat...
Le 24 juin, la proposition de loi Gremillet, remaniée par des députés LR et RN, a été rejetée à l’Assemblée nationale. Le Syndicat des Energies Renouvelables appelle désormais le gouvernement à publier...
Le syndicat de l’industrie électrique appelle les députés à rejeter mardi la proposition de loi « Grémillet » sur le futur énergétique de la France, y voyant notamment un « signal inquiétant » dans le...
Alors que l’Assemblée nationale a voté un moratoire sur les nouvelles installations éoliennes et photovoltaïques, Agnès Pannier-Runacher dénonce une décision « absurde », menaçant l’indépendance énergétique...
L’Assemblée nationale a approuvé ce mercredi une relance ambitieuse du nucléaire, validant la construction de 14 nouveaux réacteurs d’ici 2030. Un choix stratégique qui place cette énergie au cœur de la...
Un décret sur la programmation pluriannuelle énergétique (PPE) doit être publié avant la rentrée. Le gouvernement l’a annoncé, et a précisé ne pas vouloir attendre la fin de la navette parlementaire sur...
Y a-t-il une incompatibilité entre centrale photovoltaïque et sobriété foncière du ZAN ? C’est ce que suggère le blocage d’un projet prévu au sein des Landes de Gascogne, à l’arrêt depuis un an. Explications.
Adopté en commission des Affaires économiques à l'Assemblée nationale, le texte sur les objectifs énergétiques de la France fait débat. Privée de son volet nucléaire, la proposition de loi entraîne des...
En France en 2024, un tiers de l’électricité était d’origine renouvelable. Les besoins sont assurés grâce au solaire, mais aussi grâce à la filière hydraulique, qui demeure la première des énergies électriques...
C’est une première en France. La ville de Dijon a inauguré le premier quartier à énergie positive au sein de l’Hexagone. Grâce à l’installation de 10 000 m2 de panneaux solaires et à la rénovation thermique...
Alors que la Commission européenne souhaite rehausser l’objectif concernant la part d’énergies renouvelables dans la consommation d’ici 2040, la France réclame de son côté que le nucléaire soit d’abord...
Le fabricant allemand de poêles à bois Hase a interrogé plus de 2 000 personnes représentatives de la population française, et vivant en maison individuelle, afin d’estimer le pourcentage de foyers pouvant...
Alors que le gouvernement doit publier sa feuille de route énergétique pour 2025-2035, le premier ministre François Bayrou a assuré devant le Sénat qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise.
Le 28 avril, le Premier ministre François Bayrou a annoncé le report de la publication du décret encadrant la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Le Syndicat des Énergies Renouvelables...
Alors que des débats parlementaires concernant la souveraineté énergétique doivent avoir lieu le 28 avril prochain, une vingtaine d’acteurs de l’énergie ont envoyé une lettre ouverte pour inciter les politiques...
Alors que la production de gaz renouvelable bondit de près de 30 %, les installations de biométhane marquent un net ralentissement, selon le 10ème panorama des gaz renouvelables. Selon la filière, des...
Alors que les rumeurs vont bon train sur une interdiction totale du chauffage au bois à l'horizon 2027, il est temps de faire le point sur ce que dit vraiment la réglementation. Chez Batiweb, on a passé...
Pour concilier étanchéité et production d’énergie renouvelable, Derbigum, filiale du groupe Kingspan, commercialise Roof-Solar Evalon. Une solution appropriée, en particulier pour les bâtiments à très...
À peine le retour des beaux jours amorcé, des textes de lois sont votés pour encadrer les installations photovoltaïques. Un premier arrêté vise à favoriser le petit photovoltaïque pour les particuliers...
Le Sénat vient d’adopter un texte socialiste pour faciliter la rénovation énergétique du bâti ancien, souvent composé de matériaux particuliers qui augmentent le prix et la complexité des travaux.
L’État accorde plus de moyens aux intercommunalités pour financer leurs projets de transition énergétique ou d’adaptation au changement climatique. L’enveloppe qui y est consacrée passe ainsi à 200 millions...
Une enquête du fabricant Hase révèle que 51 % des Français pensent, à tort, que tous les poêles et chaudières à bois seront interdits d'ici 2027. Une méconnaissance qui alimente les inquiétudes, alors...
Des établissements de formation - dont la Solive - se réjouissent de l’inscription du titre professionnel d’Installateur de systèmes photovoltaïques au RNCP. Une certification qui définit un métier et...
Rénover, innover, réglementer… Autant de défis que le secteur du bâtiment doit relever pour limiter son impact sur le climat. L'ONU rappelle l'urgence d'agir, car les efforts actuels restent bien en deçà...
Le gouvernement a lancé la consultation du public autour du projet de feuille de route énergétique de la France, qui prévoit notamment des ajustements sur l’énergie solaire, et sera ensuite adoptée par...
Comment accélérer la transition écologique du secteur du bâtiment ? C’est tout l’enjeu du partenariat entre le CSTB et le Cerema, qui viennent de sceller un accord pour enrichir et développer la Base de...
Siniat poursuit ses projets de décarbonation de ses usines. En ce début d’année, l’industriel annonce un investissement de 4,5 millions d’euros pour changer les fours et ainsi réduire de 30 % ses émissions...
Le réseau Cler dévoile une étude pour accorder au mieux énergies renouvelables et patrimoine culturel. Présentée sous la forme de cinq propositions bien distinctes, celle-ci donne des pistes de réflexion...
Portée par la croissance de la demande en ombrières photovoltaïques dans le cadre de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER), l’entreprise Dome Solar – spécialisée...
Qualit’EnR publie les résultats de la 14ème édition du baromètre OpinionWay « Les Français et les énergies renouvelables ». Deux tendances fortes se dégagent : une confiance accrue des Français concernant...
Le 12 février, le cabinet du ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie présentait une refonte du cadre de développement du solaire photovoltaïque. Une mesure consistant à réduire le soutien aux projets...
Après un chiffre d’affaires record pour Poujoulat en 2022/2023, le groupe fait état d’une légère baisse de son CA sur l’année 2023/2024. En cause : la baisse du prix du granulé de bois, la diminution des...
La part de chaleur renouvelable n’a que peu augmenté en France en 2023, selon les auteurs du Panorama de la chaleur renouvelable. Si elle a atteint 27,8 % de la consommation finale de chaleur il y a 2...
Alors que le gouvernement a annoncé une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) au second trimestre 2025, le Haut Conseil pour le Climat propose des axes d’amélioration. Sortie des énergies...
Le chauffage au bois voit ses aides financières drastiquement réduites. Une décision que les acteurs de la filière bois-énergie jugent incohérente avec les enjeux de transition énergétique.
Première étape de franchie pour la construction d’une usine de panneaux photovoltaïques à Hambach, en Moselle (57). L’autorisation environnementale et le permis de construire ont en effet été validés par...
La commune de Bruguières, en Haute-Garonne, vient de se doter d’un nouveau groupe scolaire. Une architecture frugale, une construction écoresponsable et des matériaux biosourcés. L’école utilise la brique...
Réduire son empreinte carbone tout en renforçant son efficacité énergétique : tel a été le défi de Deceuninck en 2023.
Lancée en 2018, la technologie Lumis de Sothoferm permet de capter et emmagasiner l’énergie solaire. Une solution pratique pour la motorisation des volets battants et coulissants, et qui s’installe sans...
Selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), la géothermie pourrait couvrir jusqu'à 15 % de la croissance mondiale de la demande en électricité d'ici 2050. Pourtant, cette énergie renouvelable reste...
La loi imposant l’installation de panneaux photovoltaïques sur les grands parkings extérieurs accorde finalement 18 mois de plus aux gestionnaires pour se mettre aux normes. Un décret publié récemment...
Le Fonds chaleur semble en lieu sûr. Alors que ses dotations étaient menacées d'être rabotées par le PLF 2025, celles-ci seront finalement préservées à hauteur de 800 millions d'euros, selon des annonces...
À Bitche, en Moselle, le chantier d’un réseau de chaleur urbain (RCU) a été inauguré. Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises, dont le groupe NGE.
Les réseaux de chaleur et de froid se déploient rapidement en France. En 2023, le secteur a franchi le cap symbolique des 1 000 réseaux de chaleur. Une dynamique servant les ambitions de la Programmation...
Saisi par Eolise, le Conseil d'État ordonne au gouvernement d'accélérer la mise en place des mesures réglementaires nécessaires pour les projets éoliens et photovoltaïques.
Dans une étude publiée ce mois d’octobre, Hello Watt compare les devis d’installations photovoltaïques. Selon les acteurs proposant ces services, les tarifs sont extrêmement variables, démarrant à environ...
L’arrivée de l’automne est une période clé pour les spécialistes du chauffage. Pour Seguin, c’est l’occasion de lancer sa gamme Ogar, rassemblant poêles et inserts à bois.
Allianz Trade a consacré une étude sur les directions politiques et financières, dans le domaine de la construction. Trois zones géographiques sont passées au peigne fin : les États-Unis, l’Europe ainsi...
Quel bilan tirer de l’efficacité des qualifications pour des installations électriques spécifiques, comme les IRVE et le photovoltaïque ? Décryptage avec Qualifelec, la FFIE et FEDELEC.
La Maison XIV, située dans le 14ème arrondissement de Paris, deviendra le nouveau siège national de l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE). Ce dernier annonce lancer des travaux pour en faire un bâtiment...
Face aux défis liés à la transition énergétique, Laforêt et Hello Watt annoncent un partenariat pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique et d'installation de panneaux...
Le syndicat Uniclima formule trois propositions pour une relance dynamique de la rénovation énergétique des bâtiments. Ces propositions font suite à certains manquements du projet de loi de finances 2025...
Panasonic Heating & Cooling Solutions a présenté, lors du salon Interclima 2024, sa stratégie visant à contribuer à la transition énergétique du secteur de la construction. L’entreprise en a également...
Avec 220 voix contre 103, la loi planification énergétique a été adoptée au Sénat. Si le gouvernement comme la droite sénatoriale se réjouissent des ambitions fixées concernant notamment les capacités...
Alors que le ministère de la Transition écologique prévoit une réduction de 300 millions d'euros pour le fonds chaleur en 2024, les acteurs du secteur alertent sur l'impact de cette décision sur des centaines...
Alors que la France est en retard dans ses objectifs dans le développement des énergies renouvelables, le Conseil d’État rend son verdict après avoir été saisi par des organisations défenseurs du secteur....
Pour l’édition 2024 du Mondial du Bâtiment, des premières tendances émergent au sein de chaque secteur. Du côté des énergies renouvelables, l’heure est notamment à la démocratisation du photovoltaïque...
Un accord a été conclu entre EDF Renouvelables et la start-up Carbon pour la cession de Photowatt, l’un des seuls fabricants français de panneaux photovoltaïques. Si le repreneur annonce 40 millions d’euros...
Le groupe Schenker Storen vient de franchir une nouvelle étape dans sa transition énergétique grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques sur son site de Schönenwerd en Suisse. Un vaste projet qui...
Président de la FEDENE depuis trois ans, Pierre de Montlivault cède sa place à Pascal Guillaume, dans un contexte d’inquiétude pour le budget de l’Ademe et les projets à venir.
Alors que le gouvernement réorganise ses priorités, le Syndicat des énergies renouvelables appelle à la création d'un ministère fort pour mener à bien la transition énergétique de la France.
Le concours « Les Génies de la Construction ! » a révélé les lauréats de sa 20ème édition. Les projets primés, provenant de collèges, lycées et établissements supérieurs, tendent à démontrer l'excellence...
Maorénov’ arrive sur l’île de Mayotte. Cette nouvelle plateforme en ligne a pour objectif d’identifier des pistes de travaux et d’inciter les Mahorais aux économies d’énergies dans leur logement.
La Compagnie nationale du Rhône a annoncé, vendredi dernier, la décision de l'État de mettre fin à un projet d'aménagement hydroélectrique sur l'une des dernières zones sauvages du Rhône. Ce projet, qui...
Malgré une belle dynamique actuelle pour le photovoltaïque résidentiel en France, de grosses disparités existent en Europe. Nombre de nos voisins voient leur marché photovoltaïque bien plus développé que...
Qualit’EnR s'apprête à vivre une rentrée chargée, avec notamment sa participation au salon Interclima et les nombreux enjeux liés aux énergies renouvelables. Échange avec André Joffre, son président, pour...
Le producteur français d’énergies renouvelables Neoen a annoncé des résultats en repli au premier semestre, sous l’effet d’une base de comparaison élevée, et une progression de son portefeuille de projets...
L’entreprise France Solar, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, s’apprête à fermer sa branche dédiée aux particuliers. En cause : un marché morose en raison de l’inflation et de...
Le programme ACTEE offre aux collectivités locales des stratégies efficaces pour réduire les coûts énergétiques des piscines publiques. Allant des actions immédiates aux rénovations complètes, ces initiatives...
Les principales fédérations de l’énergie lancent un appel aux députés nouvellement élus, les exhortant à adopter sans délai la programmation énergétique de la France, en retard d’un an, et garantir la...
Enedis publie les chiffres de l’autoconsommation solaire en France. Le photovoltaïque a la cote auprès des Français, de plus en plus nombreux à équiper leur logement de panneaux solaires. Le nombre d’installations...
Jean-Paul Ouin passe de délégué général d’Uniclima à président d’Énergies & Avenir, après avoir été élu à l’unanimité. Il poursuivra le travail de l’association en faveur du chauffage à eau chaude et de...
Depuis 1966, Burgbad fabrique des meubles de salle de bains, dont une partie sur son site français, dans l’Eure-et-Loir, et plus précisément à Nogent-le-Roi. Grâce à de nombreux investissements lancés...
Bouyer Leroux s’apprête à mettre en service un foyer bois sur son site de La Séguinière, dans le Maine-et-Loire. L’opération, d’un coût de 13,2 millions d’euros, doit permettre de décarboner le site à...
Alors que de nombreuses toitures ne peuvent pas supporter le poids de panneaux photovoltaïques classiques, Creawatt propose des panneaux photovoltaïques légers et auto-agrippants. L’entreprise présente...
Coup de cœur du jury dans le cadre des Awards de l’Innovation 2024, la solution Air Booster permet de chauffer les bâtiments l'hiver et de les rafraîchir l'été grâce à un bardage métallique. Les explications...
BDO France a mené une étude sur la criticité des ressources. Pour perdurer, tous les secteurs d’activité ont besoin de ressources plus ou moins rares. Le secteur de la construction ne déroge pas à la règle....
Viessmann Climate Solutions dévoile un ensemble de nouveautés pour l’année 2024. Au menu, la présentation des grandes évolutions qui concernent les pompes à chaleur, ou encore une nouvelle commande à distance....
Entre de nouvelles tuiles du terroir et solaires, Edilians nous donne un avant-goût de ses innovations. Innovations qui seront pour certaines commercialisées vers 2025 et exposées en avant-première sur...
Le secteur des énergies marines renouvelables, largement dominé par l'éolien en mer, a représenté en 2023 plus de 8 300 emplois équivalents temps plein. Ce chiffre, publié ce 26 juin par la filière, marque...
Cela fait 100 jours que Terreal est passé sous le giron de Wienerberger, spécialiste de l’enveloppe du bâtiment en terre cuite. Suffisamment de temps pour déployer leur stratégie de synergie.
Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, dévoile 24 propositions pour coconstruire avec l’État un Plan national pour la chaleur solaire. Énergie indispensable à la réussite de la transition...
Une première mondiale. Une fondation d’éolienne a été coulée en utilisant un béton totalement décarboné, c’est-à-dire, sans clinker, ont annoncé dans un communiqué conjoint le groupe Valorem et Hoffmann...
Pour répondre au mieux à l’essor du chauffage au bois, Leborgne dévoile trois nouveaux outils de coupe du bois « made in France ». Ces solutions sont disponibles pour tous, que ce soit pour les néo-utilisateurs...
Pour 2024, les investissements dans l’électricité solaire sont en passe de dépasser ceux consacrés à toutes les autres sources de production électrique. D’après l’Agence internationale de l’Énergie (AIE),...
Le secteur du chauffage biomasse s’est bien porté au premier trimestre 2024, selon le bilan de l’association Propellet. Effet d’anticipation de la baisse des aides au 1er avril ou vraie tendance ? La filière...
Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, publie une étude s’intéressant aux connaissances des Français concernant les types de chauffages les plus écologiques et économiques.
La société Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Construction, a annoncé la construction d’un hôpital universitaire international à Rabat. Un projet d’envergure prévu pour septembre 2025.
Alors que les coûts de l'énergie ne cessent d'augmenter, de plus en plus de ménages et d'entreprises se tournent vers les énergies renouvelables pour réduire leur facture d'électricité. Parmi ces sources...
Dans un contexte de changement climatique, les toitures végétalisées et biosolaires se révèlent être des solutions innovantes pour des villes plus résilientes, le tout en répondant aux nouvelles normes...
La France a franchi une étape importante dans sa transition énergétique avec une augmentation de 31% de la production de gaz renouvelable en 2023. Cependant, malgré ces progrès, le secteur du biogaz rencontre...
En vue des élections européennes au mois de juin, la FFB affiche sept propositions, « pour faire entendre la voix des artisans et entrepreneurs de bâtiment ». Les sujets abordés par la fédération sont...
Daikin Europe annonce la nomination de Patrick Crombez, directeur général du pôle chauffage et énergies renouvelables pour la zone EMEA de Daikin Europe, à la présidence de l’Association européenne des...
La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du groupe Action Logement, s'est engagée depuis 2019 dans la reconversion de l'ancien immeuble de la Cour Régionale des Comptes de Strasbourg en...
Dans une société de plus en plus urbanisée, la filière Forêt-Bois rappelle le rôle prépondérant que tient le bois et les produits qui en sont issus dans notre quotidien. Utilisé pour la production de meubles,...
Les 20 lauréats du Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024 ont été récompensés. Ce concours distingue les concepts poussant la construction durable en Europe. Cette année, une mention spéciale a été créée...
L’édition 2024 du Carrefour International du Bois approche à grands pas. Rendez-vous de référence pour la profession, il permet également de dégager les tendances à venir pour ce matériau de construction....
Dans un communiqué, plusieurs organismes de la grande distribution française ont exprimé leur préoccupation quant aux délais serrés imposés par la loi sur les énergies renouvelables, et demandent un report...
Le principe de l’architecture durable consiste à construire des bâtiments dont l’impact est minime sur l’environnement. L’objectif ultime est de parvenir à élaborer des bâtiments à énergie positive, autrement...
Découverte en vidéo des solutions de BDR Thermea, spécialiste du génie climatique, sur le salon Nordbat 2024. Le groupe nous en dit également plus sur le marché de la pompe à chaleur et sur ses ambitions...
Le décret encadrant le développement de l’agrivoltaïsme a été publié au Journal Officiel. Il fixe à 40 % la surface maximale du terrain agricole couverte de panneaux solaires, et prévoit des sanctions...
Deux ans après une première enquête, le spécialiste du chauffage Rothelec publie les résultats d’une seconde étude permettant de comparer l’évolution sur 24 mois. Bilan : les Français connaissent de plus...
La transition vers les énergies renouvelables soulève de nombreuses questions quant à leur impact sur l'environnement. La mise en place d'un observatoire national, annoncée par un décret publié au Journal...
Le secteur du bâtiment et de l’immobilier fait face, depuis de nombreuses années maintenant, à diverses crises. Pour y faire face, de nombreuses transformations sont nécessaires pour le secteur. C’est...
Le dernier Panorama de l’électricité renouvelable en France fait état d’une hausse de la production et de la consommation d’électricité d’origine renouvelable. Les EnR ont ainsi couvert plus de 30 % de...
Coédis adhère à l’association Coénove. En rejoignant cette dernière, qui rassemble les acteurs majeurs de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, Coédis réaffirme son engagement en faveur d’un mix énergétique...
Le bailleur social Elogie-Siemp a inauguré la première construction à R+9 en ossature, vêture et enveloppe bois d’Île-de-France. 38 logements intermédiaires et un local associatif viennent enrichir la...
C’est une promesse d’EDF, fournisseur officiel d’électricité pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. L’énergéticien français réitère son engagement d’alimenter, intégralement avec des...
Comme une bonne nouvelle pour commencer ce mois de mars, Wienerberger a annoncé le rachat de Terreal. Le fabricant français de produits de constructions en terre cuite et de solutions photovoltaïques rejoint...
Deux mois après la Cop 28 à Dubaï et en prévision du premier Forum Mondial Bâtiments et Climat, Construction21 organise l’évènement « T’es COP ou pas CAP ? », « un symposium du bâtiment et de la ville...
Vinci clôture son année avec un chiffre d'affaires record de 68,83 milliards d'euros. Malgré des défis rencontrés dans le secteur immobilier, la quasi-totalité des métiers du groupe ont affiché une dynamique...
La 7ème édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération annonce une progression de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Selon le secteur, cette croissance reste...
Le groupe Soprema, spécialiste des produits d’étanchéité et d’isolation thermique des bâtiments, annonce la construction d’une nouvelle usine à Sausheim (68), la première de ce type dans la région Grand...
Nombre d’élus ont vu le prix de la facture énergétique augmenter dans leur commune, notamment depuis que la guerre en Ukraine a éclaté. Dans ce contexte, certains se sont tournés vers les énergies renouvelables,...
En 2023, la France a enregistré une nette progression dans le déploiement des installations solaires. Mais le pays peine à atteindre ses propres objectifs dans le domaine de l'éolien pour la période 2020-2023,...
Le récent rabotage des forfaits MaPrimeRénov' destinés au chauffage au bois a pris de court les professionnels du secteur, qui déplorent le manque d'anticipation dans les annonces officielles. Une décision...
Depuis plusieurs années, le recours au chauffage utilisant des énergies renouvelables (EnR) se démocratise de plus en plus, et ce d’autant plus avec la hausse du prix de l’électricité et du gaz et l’interdiction...
Principale source d’énergie renouvelable en France, elle représente plus que la moitié de la production d’énergie et contribue à réduire la consommation d’énergies fossiles : il s’agit de l’écologique...
WWF et le spécialiste des technologies de chauffage Vaillant viennent de conclure un partenariat. Ce dernier a pour objectif d’accélérer la transition énergétique, en misant notamment sur les pompes à...
Le déploiement de l’énergie solaire s’est accéléré en France en 2023. Avec +30 % de raccordements dans l’Hexagone l’année passée, le photovoltaïque a connu une meilleure dynamique que l’éolien terrestre....
Alors que les associations écologistes s’inquiètent de voir l’Énergie rattachée à Bercy et non plus au ministère de la Transition écologique, Bruno Le Maire, toujours ministre de l’Économie, a tenté de...
Les premiers choix annoncés pour le remaniement suite à l’arrivée de Gabriel Attal en tant que Premier ministre ne plaisent pas à tout le monde. Certains déplorent notamment que Bercy absorbe la transition...
Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) a regretté dans un communiqué le manque d’ambition du gouvernement vis-à-vis du déploiement des énergies renouvelables. Un projet de loi relatif à la souveraineté...
Si de nombreux Français ont souffert du froid l’hiver dernier, peu d’entre eux ont prévu un budget dédié à l’achat de nouveaux équipements de chauffage pour cet hiver, selon la dernière enquête de Rothelec,...
Lors de l'inauguration de la centrale géothermique de Saint-Denis (93), destinée à alimenter le futur village olympique, la ministre de la Transition énergétique a dévoilé un ensemble de nouvelles mesures...
Les demandes de permis de recherche en géothermie profonde ont doublé cette année en France, portant à six le nombre de ces projets. Avec des ambitions gouvernementales affirmées, cette méthode, bien que...
La diminution du montant de l’aide MaPrimeRénov’ pour l’installation d’un système de chauffage bois n’a pas manqué d’interpeller les acteurs de la filière. C’est le cas de l’association Propellet et du...
Le Pôle Habitat FFB dévoile le palmarès 2024 de son 18ème Challenge de l’Habitat Innovant. En plus de la remise du convoité Prix Spécial du Jury, onze dossiers sont repartis avec l’or autour du cou. Voici...
En France, le retard des réseaux de chaleur constitue un défi énergétique majeur. Pour y remédier, l'association Amorce et plusieurs fédérations prônent une approche locale systématique qui vise à favoriser...
À compter du 1er février 2024, Tjarko Bouman, actuel CEO de NTS Group, deviendra le nouveau CEO de BDR Thermea Group, spécialiste du génie climatique qui a réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires...
Avec Nexity Solaire, une nouvelle entité spécialisée dans le déploiement de panneaux solaires, le promoteur immobilier français Nexity mise sur la diversification de ses activités pour pallier la crise...
Les panneaux solaires sont devenus ces dernières années une solution populaire pour la production d'énergie propre et renouvelable. En effet, depuis 2021, la production solaire représente 3 % de la consommation...
Face aux impératifs de durabilité et d'efficacité énergétique, l'Organisation européenne de la protection solaire (ES-SO) souligne l'urgence d'incorporer de manière systématique les dispositifs de protection...
La France a dévoilé sa stratégie énergétique, qui vise à rompre sa dépendance aux énergies fossiles. Doubler le rythme du déploiement solaire, privilégier l'éolien en mer et relancer le nucléaire... Ce...
La start-up française Gen-Hy voit entrer dans son capital l’entreprise Saint-Gobain. La société, fondée par le PDG de Flexfuel Energy Development, vient également d’annoncer la signature d’un partenariat...
Selon la dernière étude de Mazars, malgré un contexte économique tendu, les majors du BTP européens ont enregistré une croissance de 17,3 % en global. Des chiffres semblables à ceux observés à l’échelle...
Les énergies renouvelables (EnR) dans le bâtiment continuent de gagner du terrain. Le dérèglement climatique, les interdictions progressives à la location pour les passoires thermiques ou encore les récentes...
Afin de répondre aux besoins du marché tertiaire, K.Line lance en 2015 la gamme de menuiseries aluminium « K.Line City ». Face au succès de cette dernière, l’industriel envisage rapidement la construction...
Mitsubishi Electric présente MELCloud Home, une solution qui permet à l'utilisateur de contrôler la consommation d’énergie des appareils de son domicile, qu’il se trouve à proximité ou à l’étranger. Une...
Face à l’essor du photovoltaïque, les industriels du bâtiment s’orientent de plus en plus vers cette énergie renouvelable qu'est le solaire. C'est le cas de Wienerberger, spécialiste de la terre cuite,...
Le fabricant de conduits de cheminées Poujoulat annonce une année 2022/2023 historique en termes d'activité, principalement portée par le bois-énergie. Toutefois, dans un environnement économique incertain,...
En France, les raccordements au chauffage urbain ont presque doublé en dix ans. Malgré cette croissance, l’essor de cette méthode de chauffage reste en-deçà de son potentiel, selon la dernière enquête...
Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022 pour les logements, soit il y a bientôt deux ans, la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) a remplacé la Réglementation Thermique 2012 (RT2012). Mais...
Suite à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soumise par le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition du projet de loi de finances rectificative 2022 qui visait...
Climat et Résilience, accélération des énergies renouvelables (EnR), zéro-artificialisation nette des sols (ZAN)… Les dernières lois visant un aménagement et une construction plus durables offrent-elles...
Dans un contexte où Emmanuel Macron souhaite miser sur le développement des pompes à chaleur (PAC) dans le cadre de la planification écologique française, Hello Watt publie son étude sur les équipements...
De grands acteurs de l’immobilier s’engagent à accélérer le développement des EnR&R locales dans leurs bâtiments. Cette action collective, à l’initiative d’Equans, Contrast-e et A4MT, rassemble d’importants...
Dans sa dernière étude, Hello Watt a analysé la part des consommations électriques liées à la climatisation des logements français cet été. Parmi les utilisateurs, la moyenne des consommations liées à...
Lors d’une interview télévisée ce dimanche, le président Emmanuel Macron a évincé l’idée d’une interdiction de nouvelles chaudières gaz dans l’ancien, mais aussi réaffirmé sa volonté de soutenir le développement...
Hellio lance son premier baromètre annuel intitulé « RenObserver », visant à mieux comprendre les attentes et aspirations des Français concernant la rénovation énergétique. Il en ressort notamment que...
Plus d'un an après la mise à jour de sa convention, le programme FEEBAT dresse un bilan positif de son impact sur la formation en matière de rénovation énergétique, entre augmentation constante du nombre...
Au 1er semestre 2023, le groupe de construction a généré 10,43 milliards d'euros de chiffre d’affaires, dont se dégagent 392 millions d’euros de bénéfices.
La compétitivité des énergies renouvelables dans le monde s’est encore accélérée l’an dernier, selon l’Irena. La crise des prix des combustibles fossiles a renforcé l’attractivité des coûts du renouvelable,...
Alors que la France doit accélérer dans le solaire photovoltaïque pour atteindre ses objectifs, WWF France annonce la publication d’un guide visant à mieux concilier installation de projets photovoltaïques...
Christophe Ferrari, le président de Grenoble-Alpes Métropole, a adressé une lettre ouverte à Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Celle-ci fait suite...
Le promoteur immobilier Altarea présente sa dernière conjoncture. Au premier semestre 2023, le spécialiste de la transformation urbaine enregistre 1,250 milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit un...
Les Renodays approchent à grands pas. Plan Bâtiment Durable et son président Philippe Pelletier seront présents au salon, et à cette occasion, ce dernier a accepté de répondre à nos questions. Le juriste...
Comme à son habitude, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) poursuit sa démarche de partenariats. En ce mois de juillet, la confédération s’associe à Edilians,...
La méthode de mesure de la performance énergétique réelle du groupe de travail SEREINE est désormais applicable aux bâtiments de logements collectifs. Après une année 2022 consacrée à la conception et...
Près de 5 gigawatts (GW) d’énergies renouvelables ont été raccordés en 2022, selon un dernier bilan du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER), soit un nouveau record « historique », porté par l’éolien...
Premier isolant utilisé à l’échelle européenne, et deuxième en France, le polystyrène expansé (PSE) – particulièrement utilisé en isolation thermique par l’extérieur (ITE) – devient de plus en plus vert...
Le groupe Airwell, marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique, vient de lever six millions d’euros. La société opère également une croissance externe...
À quelques mois du lancement du salon Renodays, le groupe Edilians, fabricant de tuiles terre cuite, affiche son objectif : promouvoir l'importance de la toiture durable pour répondre aux enjeux de rénovation...
En mai, le Club de l'Amélioration de l'Habitat (CAH) dévoilait sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs » de la rénovation énergétique. Des chiffres sur lesquels Jean-Pascal Chirat, délégué...
Annoncée depuis quelques mois, l’intention de rachat de la division « Climate Solutions » de Viessmann par Carrier a reçu le feu vert du gouvernement allemand le 23 juin. Le ministre de l’Économie allemand...
Après un compromis trouvé vendredi 16 juin, l'Union européenne a confirmé l’entérinement de la loi sur les énergies renouvelables européenne. Le texte est le fruit de nombreux compromis, notamment la reconnaissance...
Coédis dévoile les ventes de matériels de chauffage, génie climatique, et sanitaire par les distributeurs en 2022. En valeur, les ventes sont en hausse de 6,4 %, représentant un total de 6,2 milliards...
Le gouvernement a pris la décision de revaloriser le prix du biogaz. Selon un arrêté, ce gaz, produit à partir de déchets organiques et injecté dans le réseau de gaz naturel, va également connaître une...
En plus de l’inauguration, à Labourse (62), de la première unité de production de granulés issus de bois recyclé, Voé, opérateur énergétique et producteur de chaleur renouvelable, annonce la prise de participation...
Suite au lancement par le gouvernement d'une consultation sur la décarbonation des moyens de chauffage et l’extinction progressive des chaudières à gaz, Équilibre des Énergies présente 12 mesures à adopter...
En marge des annonces sur le CNR Logement, le ministère de la Transition écologique a annoncé ce lundi lancer une concertation publique concernant « la décarbonation du secteur du bâtiment et des moyens...
Les énergies renouvelables connaissent une progression record en 2023, en partie grâce au développement du solaire photovoltaïque. Cette tendance positive devrait se maintenir en 2024, ouvrant ainsi la...
1,8 million, c’est le nombre de panneaux photovoltaïques vendus en Europe en 2022, selon une récente étude LCP Delta. À l’échelle de la France, on dénombre 88 000 nouvelles installations, pour un total...
Comme chaque année, le CAH a dévoilé sa dernière enquête sur les « habitants-consommateurs », en matière de rénovation. Les comportements des propriétaires-occupants en maison individuelle ont été particulièrement...
Les rencontres de la CAPEB, portant sur la rénovation énergétique, se tenaient ce 24 mai. Un chantier qui fait l'objet de nombreux échanges avec la FNAIM, l'UNSFA, l'ANIL, et la Banque des Territoires,...
Quelques mois après la présentation d’un « pacte de décarbonation » par le président Emmanuel Macron, l’industrie du ciment présente sa feuille de route pour parvenir à -50 % d’émissions de CO2 d’ici 2030,...
Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a confié ce mardi à sept groupes la mission de travailler sur le projet de loi de programmation énergie-climat, qui doit être présenté à l’automne...
Devant le Conseil National de la Transition Écologique, la Première ministre Elisabeth Borne a exposé un plan de réduction des gaz à effet de serre (GES), en ciblant de manière chiffrée des secteurs économiques....
Le carport solaire est une technologie qui allie esthétisme, praticité et écologie. Grâce à des panneaux solaires, le carport génère de l'électricité à partir des rayons du soleil. Mais quels sont les...
Après une vague de propositions présentées début avril, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire a officialisé le projet de loi industrie verte, en Conseil des ministres ce mardi 16 mai....
En amont de Choose France, « rendez-vous dédié à l'attractivité de la France » en matière d’économie et d’industrie, des chiffres sur les investissements qu’il a engrangés ont été révélés. Ces derniers...
La Solive annonce l'ouverture d'un campus de 1 000 m2 à Nanterre. Cette expansion s'inscrit dans un plan ambitieux visant à former 5 000 personnes par an à partir de 2025, afin de répondre à la demande...
Dans un contexte de crise énergétique, le gouvernement a souhaité accélérer l'effort de production de chaleur renouvelable en augmentant le budget du Fonds Chaleur géré par l'ADEME. Ce dernier a ainsi...
La filiale Énergies Renouvelables du groupe de construction Léon Grosse dévoile Sunopée, sa nouvelle marque de son activité photovoltaïque. En s'appuyant sur la double expertise du groupe, elle a pour...
Avec la hausse des prix des énergies « traditionnelles », les énergies renouvelables ont connu une forte accélération en 2022. C’est notamment le cas du solaire photovoltaïque, pour lequel la demande a...
Déjà engagée dans le recyclage des déchets de plâtre depuis plusieurs années, la marque Siniat présente aujourd’hui sa stratégie RSE, qui vise à atteindre -35 % d’émissions de CO2 d’ici 2030. Afin d’accélérer...
Vinci annonce avoir atteint les 15 milliards d'euros de CA au premier trimestre 2023, porté par ses activités énergétique et aéroportuaire. Le groupe a également confirmé ses perspectives pour l'année...
À l’approche de la présentation de la prochaine Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) par le gouvernement, les acteurs de la filière chaleur renouvelable ont tenu à exposer des propositions. L'objectif...
Les panneaux photovoltaïques tendent à fleurir sur le bâti, encouragés par la loi d’accélération des EnR. Mais quels enjeux architecturaux implique ce type d’installation ? Regards croisés avec différents...
Réseaux de chaleur, photovoltaïque, éolien, géothermie, nombreux sont les procédés encourageant la production et la consommation d’énergies renouvelables. De multiples solutions qui pourraient être reprises...
Décriée depuis la proposition de texte fin 2021, l’inclusion du gaz et du nucléaire dans le label vert continue d’agiter la communauté européenne. Nouvel épisode : plusieurs ONG - Greenpeace, ClientEarth,...
Qualit’EnR présentait ce mercredi les résultats de son baromètre annuel portant sur les Français et les énergies renouvelables face à la crise énergétique. Les résultats montrent que les Français font...
Après moult débats parlementaires, la loi d’accélération des énergies renouvelables a été adoptée ce mardi par le Sénat. Elle vise à accélérer les projets d’EnR pour atteindre les objectifs que la France...
La ministre de la Transition énergétique dévoilait ce jeudi les contours du nouveau plan d’action pour la géothermie. À cette occasion, elle a annoncé que le coup de pouce pour l’installation d’une pompe...
Le constat est sans appel : la transition énergétique française est en retard dans son ensemble, selon le dernier baromètre Observ'ER sur les énergies renouvelables électriques en France. L'éolien terrestre...
L’association Équilibre des Énergies tenait ce vendredi une conférence de presse, portant sur son plan et ses 24 propositions pour accélérer le déploiement des pompes à chaleur (PAC) en France, afin de...
Les pompes à chaleur sont des systèmes de chauffage considérés comme écologiques car ils tirent parti des énergies renouvelables et permettent ainsi aux foyers de réduire leur consommation d’énergie. La...
La ville de Meudon va transformer un de ses réseaux de chaleur pour raccorder un tiers de sa population à la géothermie. L’objectif ? Chauffer les foyers avec une énergie propre, grâce aux nappes d’eaux...
Dans le cadre du plan de résilience économique présenté ce mercredi, la ministre de la Transition écologique a annoncé une modification des aides MaPrimeRénov’ pour accélérer l’indépendance énergétique...
Moins connue que la géothermie par forage ou par sondes horizontales, la géothermie sur plan d'eau est une solution actuellement développée par le bureau d'études Construire. Axel Sundermann, son co-fondateur,...
Alors que la loi de transition énergétique fixe à 40 % la part d’énergies renouvelables dans la production électrique d’ici 2030, quelle place occupe la géothermie ? Dans un avis écrit, Martin Pontal,...
Le gouvernement prépare progressivement sa neutralité carbone en 2050, et met en place différentes aides pour permettre aux Français de consommer mieux et produire moins de CO2. Ces efforts constants laissent...
Utilisée pour la première fois au XIVème siècle, la géothermie est une énergie renouvelable durable. Afin de la faire connaître davantage et de pousser les collectivités, entreprises et particuliers à...
La Fédération Française des Combustibles et Carburants, et Chauffage (FF3C) est une organisation représentative de la distribution des énergies hors réseaux. Elle a annoncé le début de la procédure de...
Alors que les énergies renouvelables ont couvert 21 % de la consommation électrique française sur un an, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) s’est félicité ce mardi 15 octobre de l’essor de l’éolien,...
Après avoir installé les groupes de travail « éolien » et « solaire », le Gouvernement annonce ce jour le lancement d’une nouvelle initiative visant à identifier et à lever les freins au développement...
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) a présenté ce lundi 10 décembre une étude faisant suite à la présentation de la feuille de route énergétique de la France dévoilée le...
Le marché français de l’énergie renouvelable aura connu une année mitigée en 2017 ! D’après le Syndicat représentant les acteurs de la filière (SER), la puissance installée a déjà permis d’atteindre 94%...
Le test des modules de la première installation photovoltaïque de France raccordée au réseau, mise en service par l’association HESPUL en 1992, conclut que les modules n’ont perdu que 8,3 % de leur puissance...
ET Solar Group Corp. (« ET Solar »), fabricant mondial majeur et verticalement intégrés de solutions PV solaires, annonce l’achèvement de 4 projets photovoltaïques sur toiture en France.
L'association pour la qualité d’installation des systèmes énergies renouvelables (EnR) en habitat individuel, Qualit’EnR, publie son classement des régions les plus qualifiées pour trouver une entreprise...
Les attentes de la profession, extraites du Livre Blanc, étaient exposées à l'occasion d'un Colloque organisé dans le cadre des salons Be+ sur les énergies nouvelles, par le SER et le SOLER.
Le secteur des énergies renouvelables est à la fois porteur de croissance et d’emploi indique une enquête menée par XPair GL Event. Le bois-énergie et l’éolien sont plus en retrait.
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