La filiale de Colas Destia démarre la première phase de la future ligne 14 du tramway d'Helsinki, un projet estimé à 340 millions d'euros.

Le groupe Colas, via sa filiale Destia, continue de s'implanter en Finlande. Alors que l'entreprise vient d'annoncer avoir remporté sept contrats pour un montant total de 76 millions d'euros pour la période 2026-2031, elle a commencé les travaux du tramway de l'ouest d'Helsinki, la capitale.

Destia a en effet reçu l'ordre de démarrage pour la première phase de la future ligne de tramway 14, d'un montant d'environ 30 millions d'euros.

Le projet, qui doit représenter au total environ 340 millions d'euros d'investissement, dont 187 millions pour l'alliance menée par Destia, doit relier le quartier résidentiel de Kannelmäki, au nord-ouest de la capitale, au centre-ville.

Des aménagements urbains prévus en plus du tramway

Les travaux sont pilotés par la Ville d'Helsinki et réalisés par l'alliance menée par Destia et composée des entreprises suivantes : YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Destia Oy, Sweco Finland Oy, WSP Finland Oy et Sitowise Oy.

Concrètement, le chantier prévoit la création de l'infrastructure ferroviaire, mais aussi une « transformation urbaine d'ensemble ». Destia explique ainsi vouloir améliorer les espaces publics, requalifier les principaux axes en boulevards urbains et développer des infrastructures cyclables.