Portugal : une « politique de choc » pour le logement
Mis à jour le 25 septembre 2025 à 17h36
Le gouvernement portugais a dévoilé une série de mesures destinées à freiner la flambée des prix immobiliers, parmi les plus élevés d’Europe. Depuis 2015, les prix du logement ont bondi de 124 % dans le pays, contre +53 % en moyenne dans l’UE (Eurostat).
Annoncé par le Premier ministre Luis Montenegro, ce plan prévoit :
- une hausse des taxes pour les acheteurs étrangers,
- une TVA réduite à 6 % pour la construction de logements vendus en dessous de 648 000 € ou loués à moins de 2 300 €/mois,
- des incitations fiscales pour encourager la location longue durée.
Lisbonne veut également stimuler la construction et la rénovation, avec un objectif de 59 000 nouveaux logements dans les prochaines années via des partenariats public-privé.
Pour les acteurs du BTP, ces annonces représentent autant d’opportunités que de défis. La réduction de TVA pourrait relancer des projets neufs, mais le renforcement de la fiscalité pour les étrangers risque de freiner l’investissement haut de gamme.
Cette « politique de choc » marque un virage pour le Portugal, longtemps accusé d’avoir alimenté la spéculation immobilière avec ses « visas dorés » et avantages fiscaux aux investisseurs internationaux.
Par Camille DECAMBU
