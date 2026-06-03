L'ADEME et Banque des Territoires renouvellent leur partenariat en Île-de-France
L'ADEME Île-de-France et la Banque des Territoires annoncent le renouvellement de la convention de partenariat pour accélérer la transition écologique et solidaire dans la région pour la période 2026-2028. Les deux structures affirment que le partenariat s'inscrit dans la continuité de la convention nationale signée entre l’ADEME et la Caisse des Dépôts.
L'ADEME Île-de-France et la Banque des Territoires soutiennent par le biais de cet engagement des projets dans les domaines de la géothermie, de la santé ainsi que de l'adaptation au changement climatique.
Trois domaines d'intervention « clés »
Par ailleurs, dans un communiqué commun, elles énumèrent les objectifs de la convention : « massifier les projets exemplaires, renforcer les synergies financières et techniques, améliorer la lisibilité des dispositifs d’accompagnement pour les acteurs locaux, ainsi qu’enrichir les dispositifs de collaboration existants ».
Pour ce nouvel engagement triennal, trois domaines d'interventions « clés» sont identifiés sur le territoire francilien :
- La transition juste : par laquelle l'ADEME Île-de-France entend accompagner les projets de rénovation énergétique des bailleurs sociaux ou encore l'adaptation des établissements de santé vers la transition écologique.
- La récupération de la chaleur fatale : en particulier en ce qui concerne les datacenters, selon la convention signée avec la Banque des territoires.
- L'animation territoriale et la production d'événements : pour « faire émerger des projets et partager les bonnes pratiques en matière de transition écologique ».
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