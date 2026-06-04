La CAPEB, l'IRIS-ST et Kiloutou renouvellent leur partenariat pour faciliter l'accès au matériel BTP, renforcer la prévention et soutenir les artisans.

Après vingt ans d'existence, le partenariat entre la CAPEB (Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment), l'IRIS-ST (Institut de recherche et d'innovation sur la santé et la sécurité au travail) et Kiloutou, l'entreprise spécialisée dans la location de matériel de BTP, va être prolongé.

La CAPEB annonce vouloir « faciliter l'accès des entreprises artisanales » au matériel

C'est le syndicat patronal des PME et TPE du bâtiment qui l'a annoncé dans un communiqué avec un objectif affiché : « faciliter l’accès des entreprises artisanales à des matériels performants et à des services adaptés, dans les meilleures conditions tarifaires, afin de soutenir leur activité tout en contribuant à des chantiers plus sûrs, plus performants et plus respectueux de l’environnement ».

Selon la CAPEB, le partenariat se traduit par des avantages tarifaires, des formations et le développement de solutions chantier, la sensibilisation à la prévention ainsi que l'amélioration des conditions de travail des artisans.

« Le renouvellement de notre partenariat [...] tient compte des fortes difficultés économiques que rencontrent nos entreprises au travers des avantages tarifaires proposés, tout en continuant à développer des solutions toujours plus innovantes en matière de sécurisation des chantiers », s'est félicité Jean-Christophe Repon, le président du syndicat.

Jusqu'à 70 % de réduction sur certains produits pour les adhérents

Les remises promises par Kiloutou sont disponibles pour les adhérents de la CAPEB via une URL dédiée, qui leur donne accès à jusqu'à 70 % de réduction sur une sélection de matériels et 30 % sur le reste de la gamme.

L'entreprise met aussi en avant sa gamme Kare, dédiée à la santé et à la prévention des troubles musculo-squelettiques, ou encore la gamme Impakt, qui propose des matériels hybrides ou électriques permettant de réduire les émissions et les nuisances sur les chantiers. Des produits spécifiques pour améliorer le bien-être sur les chantiers dont la CAPEB et Kiloutou espèrent faciliter la mise en place avec « l'engagement de l'IRIS-ST en matière de prévention ».