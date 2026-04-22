L'Ademe appelle à poursuivre la transition énergétique grâce au Fonds chaleur
Quel bilan pour le fonds chaleur en 2025 ? Opéré par l'Ademe depuis 17 ans, celui-ci disposait d'un budget de 800 millions d'euros pour l'année. Selon l'agence de la transition écologique, les aides attribuées en 2025 permettront la construction de 643 km de réseaux de distribution de chaleur et « plus de 1 200 nouvelles installations produisant 3,5 TWh par an de chaleur renouvelable et de récupération ».
Dans son bilan annuel, l'organisation souligne que les besoins de chaleur représentent 43 % de la consommation d'énergie en France. Mais ces derniers restent majoritairement alimentés en énergies fossiles, un constat que l'Ademe espère voir s'atténuer avec le plan électrification annoncé par Sébastien Lecornu courant avril. Ce dernier est supposé acter la sortie progressive de la dépendance aux énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et locales.
Près de 5,9 milliards d'euros d'aides en 17 ans
L'Ademe rappelle aussi les engagement de la France, via la PPE3, à atteindre 60 % d'énergie bas-carbone d'ici 2030, ou encore 80 % de chaleur renouvelable et de récupération dans la chaleur distribuée via les réseaux de chaleur à horizon 2035.
Au global, depuis 2009, le Fonds chaleur a permis d’aider « environ 11 200 installations d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) dont 5200 km de réseaux de distribution grâce à 5,9 milliards d’euros d’aides, ayant généré près de 18 milliards d’euros d’investissements ».
Pour la seule année écoulée, l'Ademe revendique donc l'accompagnement de près de 1 200 installations, permettant de couvrir un besoin de chaleur « équivalent à la consommation de chauffage d’environ 200 000 logements ». L'Ademe note également une forte croissance des projets liés à la géothermie.
En terme de répartition, c’est la biomasse qui contribue le plus à cette production de chaleur (52 %), suivie par la géothermie (21 %) puis par la récupération de chaleur fatale (18 %), la méthanisation (9 %) et le solaire thermique (0,5 %).
Pour poursuivre le déploiement de la chaleur renouvelable, l’Ademe affirme que l'État a conforté le Fonds Chaleur pour 2026. En réalité, son budget ne bouge presque pas et reste fixé à 800 millions d'euros.
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