À l’occasion du salon Artibat à Rennes, la CAPEB et APRIL Construction ont officialisé un partenariat destiné à accompagner les artisans du bâtiment dans la transition énergétique. Objectif : faciliter l’accès à l’assurance photovoltaïque et renforcer la sécurité des chantiers.

Présente sur le salon Artibat 2025 à Rennes, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) a signé, le 22 octobre, un partenariat majeur avec APRIL Construction, spécialiste de l’assurance construction. L’objectif affiché : sécuriser les chantiers photovoltaïques et faciliter l’accès à des solutions d’assurance adaptées pour les artisans du bâtiment engagés dans la transition énergétique.

Un appui concret pour 62 000 entreprises artisanales

Dans un contexte de forte mutation du secteur, marqué par la montée en puissance des énergies renouvelables, cet accord entend répondre à un besoin de terrain : permettre aux 62 000 adhérents de la CAPEB de trouver plus facilement une couverture décennale pour leurs installations photovoltaïques.

L’offre négociée avec APRIL Construction se veut adaptée à la diversité des profils et des volumes d’activité des artisans. Elle prévoit notamment la facilitation d’accès à l’assurance pour les entreprises de petite taille, y compris celles débutant leur activité d’installation solaire (CA > 200 000 €).

Sans compter l’acceptation des procédés sous Étude Technique Nouvelle (ETN), considérés comme techniques courantes, pour des puissances jusqu’à 36 kWc. Sont aussi prévus des plafonds de garantie élevés et une couverture étendue, incluant la pose de batteries de stockage jusqu’à 15 kWh.

Et enfin, un accompagnement renforcé pour sécuriser la responsabilité des artisans et leurs chantiers.

Accompagner la montée en compétence des artisans

Pour Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, ce partenariat s’inscrit dans une logique de long terme : « Les entreprises artisanales du bâtiment sont en première ligne pour relever les défis de la rénovation énergétique. Ce partenariat avec APRIL Construction leur offre des solutions d’assurance solides et adaptées pour intervenir sereinement sur les chantiers photovoltaïques ».

Même son de cloche du côté d’APRIL Construction. « Le marché de la construction traverse une période complexe, mais la rénovation énergétique reste une formidable opportunité pour les professionnels du BTP », souligne Karim Taalbi, directeur général d’APRIL Partenaires. « En renforçant notre proximité avec la CAPEB, nous facilitons l’accès à une couverture de qualité pour ces artisans ».

Un levier stratégique pour la transition énergétique

En plus de sécuriser les interventions, ce partenariat vise à accompagner la montée en compétence des petites entreprises sur les technologies solaires. Les artisans, souvent en première ligne dans la pose des panneaux photovoltaïques, occupent un rôle clé dans la transformation du parc de logements français.

L’initiative illustre également la volonté de la CAPEB de développer des synergies avec les acteurs privés afin de consolider l’assurabilité du secteur. Un enjeu crucial pour permettre aux artisans de se positionner durablement dans la chaîne de valeur de la transition énergétique.

Avec cette alliance, la CAPEB et APRIL Construction confirment leur engagement commun : protéger, soutenir et accompagner l’artisanat du bâtiment, tout en répondant aux exigences techniques et climatiques du marché.

Par Jérémy Leduc