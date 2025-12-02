Un partenariat entre la CAPEB et IGNES pour travailler à l'autonomie des séniors
Publié le 02 décembre 2025, mis à jour le 02 décembre 2025 à 17h11, par Raphaël Barrou
La CAPEB et IGNES ont annoncé un nouveau partenariat concernant la gestion de la dépendance liée au grand âge ou au handicap en marge du salon « Silver Economy Expo ». Selon les deux organisations, la question de l'autonomie à domicile devrait devenir majeure d'ici 2040. Plus de 22 millions de Français seraient alors âgés de 60 ans et 10 % de la population aurait plus de 80 ans selon l'INSEE.
Impliquer les artisans électriciens dans l'adaptation des habitations
« Les solutions électriques et numériques sont essentielles pour adapter un logement au vieillissement et au handicap », explique Pascal Portelli, président d’IGNES.
La collaboration vise d'abord à orienter vers des artisans électriciens titulaires des marques Handibat et Silverbat pour identifier les solutions techniques à mettre en œuvre. « Les électriciens jouent un rôle essentiel dans l’adaptation des logements et le maintien à domicile. Ils sont au cœur des solutions qui rendent la maison plus sûre, plus confortable et plus intelligente », complète Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.
Les deux organisations souhaitent insister sur la capacité des entreprises artisanales d’électricité à concevoir et installer différents dispositifs à même d'adapter les habitations. Au cœur de ces installations, la prévention des chutes (chemins lumineux, détecteurs de mouvement, interrupteurs lumineux).
Facilitation de l'autonomie et sécurisation de l'habitat au cœur de cette collaboration
Le communiqué de presse de la CAPEB et d'IGNES mentionne aussi la facilitation de l’autonomie avec la gestion automatisée des ouvrants, commandes vocales ou via smartphone, pilotage intelligent de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation. Enfin, la sécurisation de l’habitat apparait comme un besoin majeur avec des détecteurs de fumée, de gaz, d’eau, de CO/CO₂, et des solutions de surveillance à distance.
« À la CAPEB, nous accompagnons ces artisans pour qu’ils puissent proposer des équipements toujours plus adaptés aux besoins des habitants, quel que soit leur âge ou leur situation », abonde Jean-Christophe Repon. « Cette alliance avec IGNES s’inscrit pleinement dans notre volonté d’allier innovation et proximité au service des personnes. »
Par Raphaël Barrou
