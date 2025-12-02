Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Un partenariat entre la CAPEB et IGNES pour travailler à l'autonomie des séniors

Partager l'article
Smart Home

Publié le 02 décembre 2025, mis à jour le 02 décembre 2025 à 17h11, par Raphaël Barrou

Face au vieillissement de la population dans les prochaines décennies, la CAPEB et IGNES lancent un partenariat pour former les artisans à des aménagements électriques et numériques qui combinent la domotique, la sécurité et la prévention des chutes.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

La CAPEB et IGNES ont annoncé un nouveau partenariat concernant la gestion de la dépendance liée au grand âge ou au handicap en marge du salon « Silver Economy Expo ». Selon les deux organisations, la question de l'autonomie à domicile devrait devenir majeure d'ici 2040. Plus de 22 millions de Français seraient alors âgés de 60 ans et 10 % de la population aurait plus de 80 ans selon l'INSEE. 

Impliquer les artisans électriciens dans l'adaptation des habitations

 

« Les solutions électriques et numériques sont essentielles pour adapter un logement au vieillissement et au handicap », explique Pascal Portelli, président d’IGNES

La collaboration vise d'abord à orienter vers des artisans électriciens titulaires des marques Handibat et Silverbat pour identifier les solutions techniques à mettre en œuvre. « Les électriciens jouent un rôle essentiel dans l’adaptation des logements et le maintien à domicile. Ils sont au cœur des solutions qui rendent la maison plus sûre, plus confortable et plus intelligente », complète Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB. 

Les deux organisations souhaitent insister sur la capacité des entreprises artisanales d’électricité à concevoir et installer différents dispositifs à même d'adapter les habitations. Au cœur de ces installations, la prévention des chutes (chemins lumineux, détecteurs de mouvement, interrupteurs lumineux).

Facilitation de l'autonomie et sécurisation de l'habitat au cœur de cette collaboration

 

Le communiqué de presse de la CAPEB et d'IGNES mentionne aussi la facilitation de l’autonomie avec la gestion automatisée des ouvrants, commandes vocales ou via smartphone, pilotage intelligent de l’éclairage, du chauffage et de la climatisation. Enfin, la sécurisation de l’habitat apparait comme un besoin majeur avec des détecteurs de fumée, de gaz, d’eau, de CO/CO₂, et des solutions de surveillance à distance. 

« À la CAPEB, nous accompagnons ces artisans pour qu’ils puissent proposer des équipements toujours plus adaptés aux besoins des habitants, quel que soit leur âge ou leur situation », abonde Jean-Christophe Repon. « Cette alliance avec IGNES s’inscrit pleinement dans notre volonté d’allier innovation et proximité au service des personnes. » 

Par Raphaël Barrou

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.