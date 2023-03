Une nouvelle campagne de financement participatif pour la performance énergétique

Une deuxième campagne de financement participatif pour la performance énergétique vient d’être lancée par l’entreprise PEF², toujours via la plateforme experte du financement participatif Lendosphere. C’est après avoir constaté le succès de la première opération, qui a fait l’objet de 1 335 participations avec des investissements compris entre 100 et 70 000 euros, que l’entreprise PEF² a pris la décision de lancer une seconde campagne.

Une bonne occasion de décarboner son portefeuille

Ce financement participatif en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner la croissance de PEF². Pour les prêteurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à l’atteinte de la neutralité carbone du secteur résidentiel d’ici à 2050, et à la lutte contre la précarité énergétique. Pour participer, une inscription sur le site de Lendosphere est nécessaire. Par ailleurs, le taux d’intérêt a été relevé pour cette nouvelle campagne, afin de tenir compte de l’évolution des marchés.

Pour Christian Normann, fondateur et dirigeant de PEF² : « La croissance de PEF² repose sur les connaissances pointues de notre équipe en matière d’aides et subventions, sur notre réseau considérable dans le monde du BTP et sur notre savoir-faire dans le digital. Nous sommes heureux de proposer aux citoyens de participer au financement de notre croissance, assise sur un modèle économique vertueux et solide, car ils sont les bénéficiaires finaux de nos services ».

Une volonté d’accélérer la gestion des dossiers de rénovation

Cette levée de fonds permettra d’accompagner la croissance de PEF², dont l’activité permet de fluidifier les relations financières et administratives entre les différents acteurs de la performance énergétique des bâtiments, dans la mesure où le dispositif reste complexe et parfois trop lent. Après une étape initiale de consolidation des process administratifs et des partenariats avec des installateurs, PEF² a amorcé dès 2021 une phase de croissance accélérée, confirmée en 2022. Cette opération est dédiée au financement de cette croissance, en permettant à PEF² d’accorder davantage d’avances, en amont du versement de MaPrimeRénov’, aux installateurs partenaires.

En effet, PEF² intervient principalement dans le cadre du versement de MaPrimeRénov’. Il s’agit d’une aide d’État gérée par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), mise en place pour réduire les « passoires énergétiques » dans le résidentiel en accompagnant des travaux d’amélioration énergétique pour les logements. En tant que société dite de « tiers investissement », PEF² avance la subvention MaPrimeRénov’ aux artisans, et assiste les entreprises et les bénéficiaires dans leurs démarches administratives pour accélérer la réalisation des travaux de rénovation et d’efficacité énergétique.