On le sait : la loi d’accélération des projets d’énergies renouvelables (EnR) fait la part belle au solaire. Il faut dire que depuis la crise énergétique, le nombre d’installations photovoltaïques augmente.

C’est dans ce contexte que la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb), à travers sa filiale Béranger Développement, a conclu un partenariat avec Terreal.

Accompagner la montée en compétences des artisans du bâtiments

Le but de la collaboration ? Accompagner la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment sur la manipulation de solutions de l’industriel, spécialisé depuis 150 ans dans la terre cuite (tuile et isolation, toiture, façade, structure…), mais tout particulièrement dans le solaire photovoltaïque, nouvelle activité du fabricant.

Un tel partenariat semble être une évidence pour la Capeb, car il « créera les conditions d’une meilleure compréhension des réalités de chacun et nous permettra de créer des synergies fortes. Il accompagnera la montée en compétences des entreprises artisanales du bâtiment, et renforcera la capacité des entreprises du secteur à faire face à l’augmentation des coûts des matériaux (+27 % en un an) », déclare son président Jean-Christophe Repon.

C’est aussi une « fierté » pour Terreal de se rapprocher de la Capeb et « d‘accompagner de manière étroite les entreprises adhérentes, en leur apportant des solutions complètes au service d’un habitat sain et durable », se réjouit à son tour Jean-Baptiste Fayet, directeur général France de Terreal.

À rappeler qu’à travers son programme Demain Tous Solaire, l’industriel avait déjà affirmé sa volonté d’accompagner les artisans dans le virage du solaire, sur « tous les stades de l’implémentation ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Capeb/Terreal