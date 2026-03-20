Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Frédéric Carré élu président de la Fédération Française du Bâtiment

Partager l'article
Isolation

Publié le 20 mars 2026 à 11h35, mis à jour le 20 mars 2026 à 13h04, par Nils Buchsbaum

Frédéric Carré a été élu président de la Fédération Française du Bâtiment et prendra ses fonctions en juin 2026, succédant à Olivier Salleron.
© Frédéric Carré
© Frédéric Carré

Frédéric Carré a été élu président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) lors du conseil d’administration du vendredi 20 mars 2026. Il a recueilli 107 voix sur les 194 votant contre 51 pour Jacques Blanchet et 36 pour Christophe Possémé.

Prise de fonction en juin prochain

 

Le nouvel élu prendra officiellement ses fonctions le 19 juin 2026, à l’issue du prochain conseil d’administration de la FFB, succédant ainsi à Olivier Salleron, qui occupait ce poste depuis 2020.

Âgé de 51 ans, Frédéric Carré est le président du groupe Carré, une entreprise de métallerie et de construction métallique basée à Tournefeuille (Haute-Garonne), comptant 150 salariés. Il occupait aussi, jusqu'à présent, les fonctions de vice-président et président du conseil des régions de la FFB, ainsi que président de la Fédération Régionale Occitanie.

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Voir la page auteur

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.