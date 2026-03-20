Frédéric Carré élu président de la Fédération Française du Bâtiment

Frédéric Carré a été élu président de la Fédération Française du Bâtiment et prendra ses fonctions en juin 2026, succédant à Olivier Salleron.

Frédéric Carré a été élu président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) lors du conseil d’administration du vendredi 20 mars 2026. Il a recueilli 107 voix sur les 194 votant contre 51 pour Jacques Blanchet et 36 pour Christophe Possémé.

Prise de fonction en juin prochain

Le nouvel élu prendra officiellement ses fonctions le 19 juin 2026, à l’issue du prochain conseil d’administration de la FFB, succédant ainsi à Olivier Salleron, qui occupait ce poste depuis 2020.

Âgé de 51 ans, Frédéric Carré est le président du groupe Carré, une entreprise de métallerie et de construction métallique basée à Tournefeuille (Haute-Garonne), comptant 150 salariés. Il occupait aussi, jusqu'à présent, les fonctions de vice-président et président du conseil des régions de la FFB, ainsi que président de la Fédération Régionale Occitanie.