Les énergies renouvelables sont-elles la solution pour sortir de la dépendance au pétrole et au gaz ? Alors que la situation se dégrade au Moyen-Orient, le think tank Ember promet une énergie « sans contrainte géopolitique ».

Un nombre « record » de capacités solaires et éoliennes ont été installées dans le monde en 2025, représentant l'équivalent de plus d'un septième de la production mondiale de gaz, a rapporté le groupe de réflexion Ember, estimant que les renouvelables « atténuaient l'impact de la crise » énergétique.

« L'électricité produite par ces seules installations pourrait remplacer plus d'un septième de la production mondiale de gaz, ou presque le double du volume total des exportations annuelles de GNL (gaz naturel liquéfié) du Qatar », souligne le centre de réflexion spécialisé dans l'énergie, alors que la guerre au Moyen-Orient a fait flamber le prix du pétrole et du gaz et replacé la sécurité énergétique au cœur des préoccupations.

Les EnR, un « chemin vers la sécurité énergétique » selon Ember

Depuis le début du conflit le 28 février, « les capacités éoliennes et solaires existantes dans le monde ont permis d'éviter la production d'environ 330 térawattheures (TWh) d'électricité à partir de gaz, soit une économie potentielle de plus de 40 milliards de dollars », ajoute-t-il dans un rapport publié vendredi.

Aux prix actuels du marché, cela équivaut à un coût annuel d'importation de gaz d'environ 138 milliards de dollars, estime-t-il. « L'escalade continue des tensions au Moyen-Orient nous rappelle brutalement les risques liés à la dépendance au pétrole et au gaz importés », a déclaré Kingsmill Bond, analyste d'Ember.

« L'énergie solaire, l'énergie éolienne et les batteries offrent aux importateurs un véritable chemin vers la sécurité énergétique, une solution moins coûteuse, plus rapide à déployer et sans contraintes géopolitiques », a-t-il ajouté. « L'ampleur et la rapidité du développement de l'énergie solaire sont sans précédent dans le secteur de l'énergie », a pour sa part souligné Leonard Heberer, analyste de données à Ember.

Plus de 4 TW de capacité de production liée aux EnR

« Ces technologies sont en passe de devenir l'épine dorsale de l'approvisionnement mondial en électricité », a-t-il relevé. Selon Ember, 814 gigawatts (GW) de capacité solaire et éolienne ont été ajoutés dans le monde en 2025 et la capacité mondiale combinée des deux énergies dépasse désormais les 4 térawatts (TW).

L'énergie solaire représente la grande partie de ces nouvelles capacités, ce qui met en avant « le rôle de plus en plus important de l'énergie solaire dans le système électrique mondial », selon Ember. Fin 2025, la capacité solaire cumulée atteignait près de 2 900 GW. Ce marché est dominé par la Chine, qui produit près de quatre panneaux photovoltaïques sur cinq et représentait plus de la moitié des nouvelles capacités solaires du monde.

Le déploiement de l'éolien a de son côté connu une augmentation significative (+47 %) et représentait fin 2025 une capacité mondiale d'environ 1 300 GW.

Avec AFP