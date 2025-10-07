L’objectif de tripler les capacités d’énergies renouvelables entre 2022 et 2030 pourrait-il être compromis ? C’est en tout cas ce qu’estime l’Agence internationale de l’énergie (AIE) après des changements réglementaires aux États-Unis et en Chine.

Selon un récent bilan de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la croissance des énergies renouvelables est en train de ralentir dans le monde, notamment en raison de changements politiques aux États-Unis et en Chine, ce qui rend difficile l’objectif de tripler les capacités d’ici 2030.

Pour rappel, cet objectif avait été fixé en 2023, lors de la COP28 à Dubaï.

Mais selon les estimations de l’AIE, la capacité mondiale d’énergie produite à partir de solaire, d’éolien ou d’hydraulique devrait plutôt atteindre « 2,6 fois son niveau de 2022 d’ici 2030 », soit un niveau inférieur de 5 % par rapport à l’année dernière.

Des changements réglementaires aux États-Unis et en Chine

D’après l’agence de l’énergie, ce ralentissement s’explique notamment par des modifications réglementaires aux États-Unis et la suppression anticipée des incitations fiscales fédérales. De fait, l’AIE a réduit de près de 50 % ses prévisions pour le marché américain par rapport à l’an dernier.

Par ailleurs, côté Chine, le passage d’un système d’achat d’électricité renouvelable basé sur des tarifs réglementés à un système d’enchères aurait « affecté la rentabilité des projets », conduisant à une réduction des prévisions de croissance pour le géant asiatique.

Bilan, l’AIE prévoit désormais une hausse de 4 600 gigawatts (GW) d’ici 2030, « soit environ l'équivalent de la capacité de production totale de la Chine, de l'Union européenne et du Japon réunis », précise l’agence.

Il y a un an, elle tablait encore sur plus de 5 500 GW de nouvelles capacités.

Par Claire Lemonnier