Le Premier ministre Sébastien Lecornu dément le projet de moratoire sur les énergies renouvelables, dans le cadre de la PPE3. Enerplan prend note mais appelle à des mesures de compromis, entre production d’énergie solaire et analyse des coûts.

L’information publiée par le média en ligne Contexte s’est répandue comme une trainée de poudre. Selon cette dernière, le Premier ministre Sébastien Lecornu prévoit un moratoire sur les énergies renouvelables (EnR), plus précisément le solaire et l’éolien terrestre.

Une mesure qui serait intégrée sous forme de décret dans la troisième Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3), mais déjà rejetée par 377 députés l’été dernier.

La relance de cette rumeur le 25 septembre n’a pas tardé à indigner les filières EnR concernées, dont celles représentées par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et France Renouvelables.

Matignon dément mais souligne des enjeux budgétaires

Enerplan, syndicat des professionnels de l’énergie solaire, voit ce scénario comme « anti-démocratique » et « anti-social », pouvant fragiliser « 100 000 emplois de la filière française ».

L’occupant de Matignon a toutefois nié la rumeur le vendredi 26 septembre au journal Le Parisien : « Cette information est complètement fausse et mensongère : il n'est pas question de revenir sur nos ambitions énergétiques car la décarbonation est une priorité pour notre souveraineté. Il faut sortir de certaines dépendances».

« En revanche, comme pour tout euro d'argent public dépensé, aucune rente ne sera tolérée », défend M. Lecornu.

Un démenti et des contraintes qu’entend Enerplan, tout en réclamant une publication rapide de la PPE3. « Le stop and go ne saurait constituer une politique en la matière : ce serait catastrophique ! » rappelle toutefois son président, Daniel Bour.

Enerplan prend note, mais appelle à des compromis

Si Enerplan est favorable à « la transparence des coûts et des marges des acteurs de toutes les filières énergétiques », le syndicat demande des mesures de compromis.

Parmi elles, il y a justement la création d’un observatoire indépendant par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), afin de mieux analyser cet impact économique.

Sans compter des efforts sur la flexibilité et le stockage, pour un meilleur « pilotage de la production solaire » et une réponse aux « défaillances actuelles du marché ».

Autre volet mis en avant par l’organisation : le soutien à la production de panneaux solaires en France et à l’autoconsommation.

« L’évolution du système de soutien à l’autoconsommation pour le résidentiel est bon un exemple de réforme et doit pouvoir s’étendre, même si le retard de la baisse de TVA et ses modalités d’application ont fragilisé le secteur », expose le président d'Enerplan.

