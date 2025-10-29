Vous cherchez une solution pour automatiser les équipements électriques d’un commerce, d’une résidence ou d’un bâtiment public ? L’horloge programmable est une solution idéale pour répondre à vos besoins de temporisation les plus exigeants et réduire votre consommation d’énergie.

Comment les horloges programmables fonctionnent-elles ?

Les horloges programmables ou horloges modulaires sont des dispositifs qui permettent de programmer l’activation et la désactivation d'équipements ou de circuits électriques. Elles peuvent être installées, selon le modèle, sur un rail DIN dans le tableau électrique, au mur ou avec un kit d’installation pour panneau avant. Il existe différents types d’horloges modulaires.

Les horloges programmables digitales

Portails, éclairages, appareils de chauffage, etc. : les horloges programmables numériques permettent de programmer différents équipements, et ce, à la minute près. Comme leur nom l’indique, elles sont équipées d’un écran digital et peuvent être programmées directement sur l’horloge ou via une application. Certains modèles fonctionnent, en effet, avec une clé Bluetooth enfichée. Les horloges programmables du fabricant Theben sont par ailleurs d'excellents choix pour les besoins professionnels.

Les horloges programmables analogiques

Les horloges programmables analogiques permettent aussi de programmer de nombreux équipements, mais elles offrent une précision plus faible, par tranche de 15 minutes en général (elles ne sont pas peu fiables pour autant). Faciles à utiliser, elles fonctionnent avec des aiguilles et des segments mécaniques.

Les horloges programmables astronomiques

Les horloges programmables astronomiques pilotent quant à elles les équipements en fonction du lever et du coucher du soleil dans la zone enregistrée. Elles sont généralement utilisées pour l’éclairage public ou l’éclairage des panneaux publicitaires, des vitrines ou encore des serres.

Il existe également plusieurs fréquences de programmation : la programmation journalière, la programmation hebdomadaire et la programmation annuelle.

Horloges modulaires : une solution intéressante pour répondre aux besoins domotiques professionnels

Les horloges programmables sont utiles pour de nombreuses structures :

l’habitat collectif, les entreprises, et les espaces publics : pilotage de l'éclairage automatique ou du chauffage collectif, par exemple ;

les bâtiments publics : programmation de la sonnerie dans les écoles en fonction des périodes, pilotage de l’éclairage, contrôle de l’accès aux bâtiments, etc. ;

les commerces : programmation de l’éclairage des vitrines (en tenant compte de la réglementation relative à l’éclairage nocturne des bâtiments), de l’extinction de l’éclairage au bout d’une durée déterminée dans certains espaces (réserve, par exemple), etc. ;

les hôtels et les restaurants : pilotage des portails électriques, de la ventilation et de l’éclairage automatique, par exemple.

Attention, tous les modèles ne permettent pas de piloter plusieurs équipements électriques simultanément. Il faut donc veiller à choisir une horloge modulaire avec plusieurs canaux si vos besoins domotiques sont multiples (en général, les marques proposent des modèles jusqu’à 4 canaux).

Quels sont les avantages des horloges programmables ?

Les horloges modulaires permettent de réaliser des économies d’énergie non négligeables et de répondre aux besoins spécifiques à chaque structure. Les structures publiques peuvent, par exemple, les utiliser pour améliorer la sécurité au sein de leurs espaces, ainsi que le confort des usagers (avec l’éclairage automatique, par exemple). La polyvalence des horloges modulaires permet également de programmer précisément les équipements électriques, notamment grâce aux différents programmes (journalier, hebdomadaire et annuel).

Les horloges programmables connectées offrent des avantages supplémentaires intéressants, puisque les programmations peuvent être modifiées plus facilement, ainsi qu’être partagées au sein d’une même équipe.

Comment bien choisir votre horloge modulaire ?

Afin de bien choisir votre horloge modulaire, vous devez tenir compte de vos besoins et être attentif aux caractéristiques du modèle qui vous intéresse :

sa réserve de marche ;

son nombre de canaux ;

son encombrement ;

le type de programmation ;

sa puissance de commutation (pour des circuits puissants, il faut en général ajouter un contacteur de puissance) ;

son indice de protection pour les installations extérieures ;

ses fonctionnalités diverses (Bluetooth, programme vacances, etc.).

Les horloges programmables sont donc très utiles dans toutes les structures, puisqu’elles permettent de piloter différents équipements électriques et de réaliser des économies d'énergie. Les modèles actuels proposent par ailleurs de nombreuses fonctionnalités pour répondre à tous les besoins.