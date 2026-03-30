À partir du 1er avril, les copropriétés d'immeubles vont voir augmenter leurs aides pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans leurs parkings. Avec un objectif de 250 000 points de recharge d’ici 2027, cette mesure vise à accélérer l’adoption des voitures électriques en France.

Les immeubles en copropriété qui veulent équiper leur parking de bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficieront, à partir du 1er avril, d'une forte hausse des aides, qui couvriront la moitié des coûts d'installation, a indiqué vendredi Ludovic Coutant, directeur de ce programme public baptisé Advenir.

La prime à l'installation des infrastructures électriques préalables à la pose de bornes verra son plafond passer de 8 000 à 12 500 euros par immeuble pour tout parking jusqu'à 100 places, et à 125 euros par place supplémentaire (contre 75 euros auparavant). Les parkings en extérieur auront droit à une surprime, liée aux coûts supplémentaires du câblage, qui passera de 5 000 à 8 000 euros par immeuble jusqu'à 100 places et 80 euros par place supplémentaire.

Un objectif de 250 000 points de recharge financés d'ici 2027

Ces primes sont vues comme un outil d'incitation à l'adoption des voitures électriques, particulièrement économiques quand on peut les recharger chez soi la nuit, en charge lente, au tarif d'environ 3 euros pour 100 km d'autonomie selon EDF. La recharge rapide sur autoroute, trois fois plus chère, se rapproche en revanche des prix de l'essence ou du diesel.

« Nous avions une très faible demande pour les parkings en extérieur, plus difficiles à équiper », a précisé Ludovic Coutant. Concrètement, Advenir aide à installer les câbles, armoires électriques et le raccordement au réseau. Les propriétaires de places privatives dans ces parkings peuvent obtenir en outre une aide jusqu'à 1 000 euros (contre 600 auparavant) pour poser une borne.

Le programme n'aide pas en revanche les bornes en maison individuelle. Advenir, qui est financé par les opérateurs d'énergie dans le cadre des certificats d'économies d'énergie, dispose d'un budget de 520 millions d'euros pour financer 250 000 points de recharge d'ici 2027. Depuis 2016, le programme a financé près de 47 000 points de recharge et équipé 6 500 immeubles.

Une bonne nouvelle pour les opérateurs qui équipent les immeubles

Mais ce n'est qu'une fraction des 160 000 immeubles avec parking de plus de 15 places qui peuvent s'équiper, a souligné Pierre Eymard, directeur général de Logivolt, une filiale de la Caisse des dépôts qui avance les fonds aux copropriétés pour emporter leur adhésion. Logivolt touche les primes Advenir et avance aux copropriétés les coûts des travaux, d'en moyenne 25 000 euros par immeuble.

Seuls les propriétaires qui posent une borne paient une quote-part, qui baissera à 1 080 euros en moyenne, a expliqué Pierre Eymard. « Avec notre solution de financement, les copropriétés n'ont rien à payer. Sans cela, souvent, les AG votent contre », commente le patron de Logivolt, qui espère convaincre 2 500 immeubles supplémentaires cette année, soit près du tiers des nouveaux raccordements attendus.

La hausse des primes est aussi une bonne nouvelle pour les nombreux opérateurs qui équipent les immeubles et les entreprises en infrastructures de recharge, en tête WAAT, Zeplug et Ampérus.

Ce nouveau coup de pouce aux bornes de recharge aidera à étoffer le réseau français, qui selon le gestionnaire du réseau électrique Enedis comptait déjà fin 2025 185 000 points de charge ouverts au public (bornes municipales, stations-services, parkings publics...), 1,1 million dans des parkings d'entreprises et 1,6 million chez des particuliers.

Côté bornes publiques, la proportion est de 223 à 382 points de charge pour 100 000 habitants selon les régions. Selon l'INSEE, la France compte 19 points de charge pour 10 000 habitants en 2025. Les projections pour 2030 prévoient un doublement des bornes ouvertes au public. Les ventes de voitures électriques accélèrent nettement depuis 6 mois : en février elles ont progressé de 27 % sur un an en France, atteignant 27 % des immatriculations.

Bref, une bonification qui servira les ambitions de la France en termes d'électrification. En témoignent la PPE 3 et les derniers arbitrages autour de MaPrimeRénov' et les CEE...

Avec AFP