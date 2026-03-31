Le dernier panorama de la chaleur renouvelable et de récupération récapitule les chiffres 2024 des différentes filières, du bois-énergie au biogaz, en passant par la PAC. Les détails.

Le panorama de la chaleur renouvelable et de récupération 2025 est publié !

Pour rappel, il s’agit d’un état des lieux des différentes filières de production EnR&R, co-établi par l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG), Comité Interprofessionnel du Bois- Energie (CIBE), la fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement (FEDENE), le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et le syndicat des industries français du génie climatique (UNICLIMA).

Le tout avec le soutien de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). En découlent des chiffres clés sur des ressources envisagées en France. Encore plus avec la nouvelle crise énergétique qui se profile avec l'actuel conflit au Moyen-Orient.

11,7 % de chaleur consommée grâce au bois domestique

Commençons par le chauffage bois domestique, ressource qui achauffé 8 millions de logements en 2024, pour 72,6 TWh de chaleur renouvelable en France métropolitaine. Soit 11,7 % de la consommation finale de chaleur.

Trois-quarts des appareils vendus sont des poêles, à bûches comme à granulés. « Les appareils indépendants, foyers fermés, inserts et poêles représentent 85 % du parc national », est-il indiqué dans le panorama. Les foyers ouverts concentrent 10 % du parc.

Source : CIBE Source : Obser'VER Précédent Suivant

Quid des chaufferies bois ? 8 494 installations ont permis la production de 31 TWh en France métropolitaine, dans les secteurs collectifs, industriel et tertiaire. Cette énergie bois représente 5 % de la consommation finale de chaleur renouvelable.

Une majorité des chaufferies installées comprend des puissances comprises entre 50 kW et 1 MW (86,2 %), mais concentre 14,6 % de la puissance totale installée. « Les chaufferies de puissances thermiques supérieures à 10 MW représentent 2 % des installations mais 49,9 % de la puissance totale installée », précisent les auteurs du rapport.

Source : CIBE Source : CIBE Précédent Suivant

PAC : la production finale vient en majorité de la boucle air/eau

47,5 TWh. C’est la chaleur produite par les pompes à chaleur (PAC) aérothermiques en métropole, qui s’élève à 7,7 % de la consommation finale de chaleur renouvelable. 8,7 millions d’équipements en marche sont dénombrés fin 2024. Un système encouragé en France, notamment par les bonifications de CEE pour les modèles européens.

« Les équipements aérothermiques sont en grande majorité́ installés dans des maisons individuelles. Les PAC aérothermiques en immeubles collectifs, en neuf ou en rénovation, sont encore peu fréquentes », est-il détaillé dans le panorama des EnR&R.

Source : AFPAC d'après UNICLIMA

D’ailleurs, la moitié du parc est occupée par des PAC air/air, tandis que la majorité́ de la production finale provient des PAC air/eau.

Encore marginale (0,8 % de la consommation finale de chaleur renouvelable), la géothermie de surface enregistre 4,8 TWh PCI de production finale. En résultent 214 200 PAC géothermiques en fonctionnement, exploitant la chaleur proche du sous-sol à faible profondeur. Présentes à 95 % dans le secteur individuel, les PAC géothermiques de surface rassemblent 79 % des unités installées.

73 installations géothermiques profondes – captant une eau supérieure à 30 °C dans des aquifères profonds – ont été dénombrées en France métropolitaine en 2024. Poids dans la production totale de chaleur renouvelable : 2,3 TWh (0,4 %).

Source : SER, d’après AFPG Source : SER, d’après AFPG Source : SER, d’après AFPG Source : SER, d’après AFPG Source : SER, d’après AFPG Précédent Suivant

Cette source de chaleur est utilisée en partie pour le chauffage urbain, aux côtés d’autres usages (piscine, thermes, eau chaude-santaire…) « En 2024, la grande majorité de la chaleur renouvelable issue de la géothermie profonde provient du Bassin parisien (86 %)», soulignent les auteurs du panorama.

Solaire thermique : plus d’un tiers de la production en Outre-mer

3,9 millions de m2 de capteurs solaires thermiques sont actifs en 2024, pour 1,3 TWh de chaleur renouvelable en France métropolitaine et 0,2 % de la consommation finale de chaleur. Sur toute la France, 1,4 millions de m2 de capteurs en service se trouvent dans les territoires d’outre-mer.

Source : UNICLIMA, Observ'ER Source : UNICLIMA, Observ'ER Source : UNICLIMA, Observ'ER Précédent Suivant

Côté gaz renouvelable, 2 013 installations qui ont fourni 13 TWh PCI de chaleur renouvelable et réuni 2,1 % de la consommation finale. Fin 2024, le biogaz/biométhane vient à 86 % des installations de méthanisation hors STEP2. 54 % est généré par la cogénération (électricité et chaleur produites simultanément et localement).

Source : SER, d’après ADEME-SINOE ® et SDES

« En France métropolitaine, 114 installations de valorisation énergétique de déchets non dangereux ont produit 12,7 TWh de chaleur renouvelable et de récupération en 2024, ce qui représente 2,1 % de la consommation finale de chaleur », lit-on dans le panorama. Production totale : 12,7 TWh en 2024.

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