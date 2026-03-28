Le projet HySyn est lancé ! La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé le 26 mars ce partenariat transfrontalier pour développer de l’hydrogène vert dans le Rhin supérieur.

Le 26 mars, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé un partenariat dans le Rhin supérieur, lors d’un point presse. Le projet : « structurer une filière industrielle et technologique de l'hydrogène vert ».

Baptisé HySyn (Hydrogen Synergies), le programme réunit trois pays : la France, l’Allemagne et la Suisse. Plus précisément les régions frontalières (Grand Est pour la France, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne).

« L'Europe a déjà connu des retards majeurs »

Budget mobilisé pour HySyn : plus de 3,35 millions d'euros, dont 60 % financé par l'Union européenne.

Des grands moyens pour cette solution de transition énergétique, alors que « l'Europe a déjà connu des retards majeurs », en termes de technologies innovantes, estime Jean-Paul Hasseler, président de la CCI Grand Est. Il cite en exemple les batteries électriques, pour lesquelles l’accent a été mis sur l’usages de véhicules électriques, sans maîtriser les technologies et leur production.

« Nous ne pouvons pas reproduire cette erreur avec l'hydrogène vert », appuie M. Hasseler.

Le programme HySyn vise donc à cartographier les besoins et les compétences sur le territoire. À cela s’ajoute la mise relation d’acteurs industriels et scientifiques pour à terme « accélérer la décarbonation de l'industrie et renforcer la compétitivité économique du territoire ».

Un échange qui durera jusqu’en 2029.

« Atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 »

Côté Bade-Wurtemberg, « notre objectif est, d'une part, de préserver et de promouvoir une économie forte et, d'autre part, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 », affiche le secrétaire d'État à l'Environnement du Land, Andre Baumann.

« C'est pourquoi les énergies renouvelables et l'hydrogène vert revêtent pour nous une importance capitale » et HySyn est « très important pour nous permettre de nous imposer face à une concurrence acharnée », poursuit-il.

L’implication de l’Allemagne dans ce partenariat n’est guère surprenante. En 2022, le voisin outre-Rhin avait scellé une alliance avec le Canada sur le gaz vert, pour sortir de sa dépendance sur gaz russe.

L'urgence à l'échelle européenne peut se renforcer. Face au conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, les EnR sont une solution crédible, rapporte le think thank Ember. Une coalition de groupes de réflexions – réunissant notamment The Shift Project ou l'Institut I4CE – mise davantage sur l'électrification des usages.

Avec AFP