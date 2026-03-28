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HySyn, un projet transfrontalier pour déployer l’hydrogène vert

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Énergie
Publié le 28 mars 2026 à 10h30, mis à jour le 27 mars 2026 à 17h10, par Virginie Kroun
Le projet HySyn est lancé ! La Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé le 26 mars ce partenariat transfrontalier pour développer de l’hydrogène vert dans le Rhin supérieur.
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Le 26 mars, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Est a officialisé un partenariat dans le Rhin supérieur, lors d’un point presse. Le projet : « structurer une filière industrielle et technologique de l'hydrogène vert ».

Baptisé HySyn (Hydrogen Synergies), le programme réunit trois pays : la France, l’Allemagne et la Suisse. Plus précisément les régions frontalières (Grand Est pour la France, le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne). 

« L'Europe a déjà connu des retards majeurs » 

 

Budget mobilisé pour HySyn : plus de 3,35 millions d'euros, dont 60 % financé par l'Union européenne.

Des grands moyens pour cette solution de transition énergétique, alors que « l'Europe a déjà connu des retards majeurs », en termes de technologies innovantes, estime Jean-Paul Hasseler, président de la CCI Grand Est. Il cite en exemple les batteries électriques, pour lesquelles l’accent a été mis sur l’usages de véhicules électriques, sans maîtriser les technologies et leur production.

« Nous ne pouvons pas reproduire cette erreur avec l'hydrogène vert », appuie M. Hasseler. 

Le programme HySyn vise donc à cartographier les besoins et les compétences sur le territoire. À cela s’ajoute la mise relation d’acteurs industriels et scientifiques pour à terme « accélérer la décarbonation de l'industrie et renforcer la compétitivité économique du territoire ». 

Un échange qui durera jusqu’en 2029.

« Atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 » 

 

Côté Bade-Wurtemberg, « notre objectif est, d'une part, de préserver et de promouvoir une économie forte et, d'autre part, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 », affiche le secrétaire d'État à l'Environnement du Land, Andre Baumann.

« C'est pourquoi les énergies renouvelables et l'hydrogène vert revêtent pour nous une importance capitale » et HySyn est « très important pour nous permettre de nous imposer face à une concurrence acharnée », poursuit-il.

L’implication de l’Allemagne dans ce partenariat n’est guère surprenante. En 2022, le voisin outre-Rhin avait scellé une alliance avec le Canada sur le gaz vert, pour sortir de sa dépendance sur gaz russe

L'urgence à l'échelle européenne peut se renforcer. Face au conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, les EnR sont une solution crédible, rapporte le think thank EmberUne coalition de groupes de réflexions – réunissant notamment The Shift Project ou l'Institut I4CE – mise davantage sur l'électrification des usages

Avec AFP

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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