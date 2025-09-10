Programmation énergétique : le SER veut une publication rapide de la PPE 3
Publié le 10 septembre 2025, mis à jour le 25 février 2026 à 14h47, par Camille Decambu
Le départ du gouvernement Bayrou et l’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon relancent les interrogations sur l’avenir de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3). Ce décret, qui doit fixer la feuille de route énergétique de la France sur les dix prochaines années, a été reporté à plusieurs reprises malgré les annonces répétées du précédent exécutif.
Marc Ferracci, ministre sortant de l’Énergie, a assuré que ce texte resterait « en haut de la pile », qu’il soit reconduit ou non. « Le ministre s'est battu jusqu'au bout sur ce texte étant donné l'urgence dans laquelle nous sommes pour faire avancer les projets permettant de mettre en œuvre le mix énergétique français », a fait valoir son entourage.
Un texte crucial pour les filières et la souveraineté énergétique
La PPE3 doit remplacer l’actuelle programmation, jugée obsolète, et poser les bases d’un mix combinant relance massive du nucléaire et développement accru des renouvelables. Mais son absence entretient un climat d’incertitude.
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a immédiatement réagi à la nomination du nouveau Premier ministre. « Nous saluons la nomination de Sébastien Lecornu dont nous connaissons l’engagement. En tant qu’ex-ministre des Armées, il sait combien une Programmation Pluriannuelle de l’Energie est essentielle et à quel point une dépendance énergétique comporte des risques géopolitiques », souligne Jules Nyssen, président du SER.
Les professionnels attendent un signal clair
Le SER insiste : la publication rapide de la PPE3 est « cruciale pour apporter de la visibilité aux filières et garantir la sécurité et la souveraineté énergétique de notre pays ». Selon l’organisation, la programmation actuellement en vigueur « ne permet pas la mise en œuvre du discours de Belfort », qu’il s’agisse de l’éolien en mer ou de la relance du programme nucléaire.
« Le SER répondra présent pour travailler étroitement avec le Premier ministre et son gouvernement, et saura se montrer force de propositions pour construire l’avenir énergétique de notre pays », conclut son président.
