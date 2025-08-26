Déjà très présent en Espagne, Eiffage Energie Systèmes renforce sa couverture territoriale avec l’acquisition de trois nouvelles entreprises spécialisées dans les services à l’énergie.

Le groupe Eiffage, à travers sa filiale Eiffage Energie Systèmes, a profité de l’été pour conclure trois nouvelles acquisitions en Espagne.

Son objectif ? Renforcer son expertise dans les services à l’énergie et sa couverture territoriale.

Pour rappel, Eiffage Energie Systèmes se porte bien puisque la filiale a enregistré une hausse de 13,9 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2025.

Trois acquisitions espagnoles dans les services à l’énergie

Dans le détail, la première acquisition concerne l’entreprise espagnole CVS, spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l’industrie et le tertiaire, et dans les systèmes de détection et protection incendies.

L’entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : l’ingénierie, la conception, l’assemblage, l’installation et la maintenance.

Créée en 2020, elle compte déjà plus de 300 salariés et 11 sites répartis en Espagne, pour un total de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Parallèlement, Eiffage Energie Systèmes a également acquis deux autres entreprises spécialisées dans le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.

Il s’agit d’Inmotechnia, une entreprise experte en systèmes intelligents de gestion centralisée des bâtiments (Building energy management system, ou BEMS). Elle dénombre 64 employés pour un total de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

Enfin, la dernière entreprise concernée est M3i Controls, spécialiste des systèmes de contrôle et d’automatisation des bâtiments tertiaires. Elle emploie 26 personnes et a généré 3 millions d’euros de chiffre d’affaires l’année passée.

Eiffage Energie Systèmes est particulièrement implanté en Espagne, où la filiale compte plus de 5 000 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros sur un total de 7,2 milliards réalisés en 2024.

Par Claire Lemonnier