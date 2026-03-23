Dans une étude publiée par Rothelec, le nouveau coefficient électrique a envoyé un message favorable aux achats de logements chauffés à l'électricité. En plus de sortir de nombreux logements de la catégorie de passoire thermique, il semble convaincre les Français de la valeur plus élevée de ces logements.

C'est une évolution qui a remis dans le jeu du locatif quelques centaines de milliers de logements. En janvier, le coefficient électrique est passé de 2,3 à 1,9, un véritable soulagement pour bon nombre de logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE).

Dans une étude publiée par Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, une bonne partie des 2 000 personnes interrogées estime que cette évolution va changer leur attitude concernant les logements chauffés à l'électrique.

Le nouveau coefficient pour les logements électriques lève les freins à l'achat

Par exemple, un chauffage électrique n'est pas un frein à l'achat pour 67 % des sondés. Après le nouveau calcul, 3 % disent que ce n'est plus un frein majeur et 8 % que ce n'est plus un frein léger.

De même, ils sont plus de la moitié à percevoir une valeur supérieure à un bien classique pour un logement chauffé à l'électrique. Par exemple, 14 % seraient prêts à payer de 6 à 10 % plus cher pour un gain d'une ou deux classes DPE grâce au nouveau calcul. En revanche, Rothelec note une « prudence » toujours forte, avec 45 % des Français qui ne paieraient pas davantage.

Un peu plus de la moitié des sondés serait prête à payer plus cher pour acheter un logement chauffé à l'électricité qui gagne une ou deux classes DPE - ©Rothelec

Des biens immobiliers qui se vendent plus vite

Résultat, les logements chauffés à l'électricité se vendent plus vite selon 63 % des personnes interrogées. Dans 60 % des cas, l'amélioration du DPE va surtout permettre de vendre à un prix plus élevé ou de vendre plus vite. À l'inverse, 25 % considèrent que cela ne va pas avoir beaucoup d'effet.

Selon 32 % des personnes interrogées, le nouveau coefficient électrique va surtout permettre à un logement chauffé à l'électricité de se vendre plus cher. - ©Rothelec

Et finalement, l'attrait pour l'électricité s'en ressent dans le mode de chauffage jugé le plus intéressant par le panel. Pour 39 %, la priorité est donnée à l'électricité, devant le gaz, qui figure en deuxième position, à 32 %.

Le plébiscite concerne surtout les petites surfaces, citées à 28 % dans les logements chauffés à l'électricité devenus les plus intéressants à acheter après le nouveau coefficient de 2026. Suivent les logements rénovés à 24 % ainsi que les logements avec pilotage/thermostat performant à 23 %.