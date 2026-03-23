Calcul du DPE : les logements chauffés à l'électricité ont le vent en poupe
Publié le 23 mars 2026 à 9h55, mis à jour le 23 mars 2026 à 16h42, par Raphaël Barrou
C'est une évolution qui a remis dans le jeu du locatif quelques centaines de milliers de logements. En janvier, le coefficient électrique est passé de 2,3 à 1,9, un véritable soulagement pour bon nombre de logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (DPE).
Dans une étude publiée par Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, une bonne partie des 2 000 personnes interrogées estime que cette évolution va changer leur attitude concernant les logements chauffés à l'électrique.
Le nouveau coefficient pour les logements électriques lève les freins à l'achat
Par exemple, un chauffage électrique n'est pas un frein à l'achat pour 67 % des sondés. Après le nouveau calcul, 3 % disent que ce n'est plus un frein majeur et 8 % que ce n'est plus un frein léger.
De même, ils sont plus de la moitié à percevoir une valeur supérieure à un bien classique pour un logement chauffé à l'électrique. Par exemple, 14 % seraient prêts à payer de 6 à 10 % plus cher pour un gain d'une ou deux classes DPE grâce au nouveau calcul. En revanche, Rothelec note une « prudence » toujours forte, avec 45 % des Français qui ne paieraient pas davantage.
Des biens immobiliers qui se vendent plus vite
Résultat, les logements chauffés à l'électricité se vendent plus vite selon 63 % des personnes interrogées. Dans 60 % des cas, l'amélioration du DPE va surtout permettre de vendre à un prix plus élevé ou de vendre plus vite. À l'inverse, 25 % considèrent que cela ne va pas avoir beaucoup d'effet.
Et finalement, l'attrait pour l'électricité s'en ressent dans le mode de chauffage jugé le plus intéressant par le panel. Pour 39 %, la priorité est donnée à l'électricité, devant le gaz, qui figure en deuxième position, à 32 %.
Le plébiscite concerne surtout les petites surfaces, citées à 28 % dans les logements chauffés à l'électricité devenus les plus intéressants à acheter après le nouveau coefficient de 2026. Suivent les logements rénovés à 24 % ainsi que les logements avec pilotage/thermostat performant à 23 %.
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