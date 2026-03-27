Pompe à chaleur : 5 conseils d’Aldes pour réussir son projet de rénovation
Aldes, entreprise spécialisée dans la qualité de l’air intérieur et le confort thermique basée à Lyon, met en avant cinq recommandations destinées à éclairer aussi bien les professionnels du génie climatique que les particuliers.
Raisonner à l’échelle du projet par de l’équipement
La performance d’une pompe à chaleur dépend avant tout de la cohérence globale du projet. Isolation du bâti, configuration du logement, habitudes des occupants, type d’émetteurs et qualité des réglages jouent un rôle déterminant.
Comme le rappelle Aldes, « une maison bien isolée, avec des consignes stables, aura un confort régulier et une consommation maîtrisée ». À l’inverse, une habitation présentant une isolation moyenne et soumise à des variations fréquentes de chauffage peut engendrer inconfort et surconsommation. Dans ces situations, l’équipement reste identique, mais c’est bien l’ensemble des paramètres du projet — bâti, usages et réglages — qui conditionne la performance.
Définir le bon type de PAC
Le choix d’une pompe à chaleur ne se limite pas à la marque ou à la puissance. Il suppose en amont de définir les besoins : système air/air ou air/eau, chauffage seul ou couplé à la production d’eau chaude sanitaire, voire intégration d’un rafraîchissement estival.
« Le bon choix dépend surtout de l’existant (émetteurs, réseau hydraulique, place disponible, contraintes d’installation) et du niveau d’attente (confort, budget, usages) », souligne Aldes, qui précise également : « Un bon cadrage au départ évite les mauvaises orientations qui coûtent ensuite cher à corriger. »
Prendre en compte la mi-saison
Le dimensionnement des installations est encore largement basé sur les périodes les plus froides. Or, « la PAC fonctionne majoritairement en mi-saison. C’est là que se jouent confort, consommation et satisfaction», rappelle Aldes.
Un équipement surdimensionné peut alors entraîner des cycles marche/arrêt plus fréquents, au détriment du confort et de l’efficacité énergétique. L’enjeu consiste donc à privilégier un fonctionnement régulier, en phase avec le rythme réel d’occupation du logement et des réglages adaptés.
Soigner l’implantation
L’intégration de l’équipement constitue un point de vigilance majeur. Bruit, vibrations, interactions avec le voisinage, recirculation d’air, accessibilité pour la maintenance ou encore évacuation des condensats doivent être anticipés dès la phase de conception.
Comme le souligne Aldes, « une implantation mal anticipée peut dégrader le confort et générer des réclamations, même avec une bonne PAC ». L’industriel recommande ainsi de « traiter l’emplacement et les contraintes du site dès la visite technique, pas après la pose ».
Ne pas négliger la mise en service et l’usage
Enfin, la qualité de la mise en service et l’appropriation par les utilisateurs apparaissent déterminantes. « Une PAC bien installée mais mal réglée ou mal utilisée peut consommer plus et décevoir en confort », indique Aldes. L’explication des bonnes pratiques — consignes stables, programmation, gestion des absences ou encore aération — ainsi qu’un contrôle quelques semaines après l’installation permettent d’ajuster rapidement les réglages et de limiter les interventions de service après-vente.
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