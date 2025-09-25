Acorus et Impala s'allient pour renforcer « Les Geeks du Bâtiment »
Mis à jour le 25 septembre 2025 à 17h19
Acorus franchit une nouvelle étape dans son engagement social. Le groupe vient de signer une convention de partenariat avec Impala Avenir Développement (IAD).
Ce rapprochement vise à donner une nouvelle dimension au programme « Les Geeks du Bâtiment », destiné aux jeunes sans diplôme et aux bénéficiaires du RSA, souvent issus des quartiers prioritaires. L'idée est d'offrir un accès direct à l'emploi via des formations courtes, pratiques et encadrées par des professionnels du secteur.
Former et insérer directement dans les quartiers
Concrètement, le dispositif s'appuie sur une pédagogie immersive. Pendant trois mois, les participants se forment aux bases de la plomberie, de l'électricité, de la peinture ou encore du carrelage, tout en obtenant leur habilitation électrique.
Les sessions se déroulent au plus près des territoires concernés : à Orvault (44), une formation de 400 heures a déjà permis à des jeunes de travailler sur des chantiers pédagogiques dans des locaux prêtés par CDC Habitat. À Paris-Bagnolet, une nouvelle session débutera fin octobre dans les HLM du quartier Python-Duvernois, avec le centre Gustave Eiffel et la RIVP. À Écouen (95), le programme se décline en « Plombiers du Numérique » pour former des techniciens IRVE. Partout, le principe reste le même, à savoir rapproche la formation et l'emploi des habitants des quartiers.
Une réponse à la pénurie de main-d'œuvre
Au-delà des savoir-faire techniques, le programme mise sur le savoir-être, la motivation et la capacité d'apprentissage sur le terrain. Une logique pleinement assumée par Acorus, qui voit dans cette démarche une façon de répondre à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le bâtiment. « Former et inérer ces talents est à la fois une responsabilité sociale et une réponse concrète à la pénurie de main-d'œuvre », rappelle Matthieu Jourdan, directeur du développement.
Un constat partagé par Impala Avenir : « Compte tenu des contraintes financières publiques, l'insertion n'est plus possible qu'avec les entreprises », souligne Florian du Boys. En recrutant en amont et en soutenant la formation par du mentorat et du don de matériaux, Acorus entend contribuer activement à la construction des compétences de demain.
Par Jérémy Leduc
