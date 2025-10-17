L’École « Carré » de SFIC se développe à travers la France
Publié le 17 octobre 2025, mis à jour le 27 octobre 2025 à 16h51, par Nils Buchsbaum
Depuis plusieurs années, le secteur du bâtiment souffre d’une pénurie de main-d’œuvre, notamment pour le métier de plaquiste.
Dans le but d’aider les entreprises spécialisées en plâtrerie, isolation, plafonds et cloisons de bureaux, SFIC, une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, a lancé en 2024 l’École « Carré ».
« L’École « Carré » a pour ambition de former la nouvelle génération de professionnels du bâtiment, d'offrir de véritables débouchés et de contribuer activement à la transition énergétique », affirme Baudouin de la Bretesche, directeur marketing de SFIC.
Une formation gratuite et rémunérée
Quatre CFA étaient déjà partenaires de la SFIC (Montrouge, Rennes, Orléans, Roubaix). Le dispositif s’élargit avec l’arrivée de Nice et Lyon, où de nouvelles classes ont ouvert les 6 et 16 octobre dernier.
La formation, gratuite et rémunérée, prépare en un an au Titre Professionnel de niveau 3. Elle se déroule en alternance, avec un rythme d’une semaine en CFA et trois en entreprise.
Au programme de cet apprentissage : 385 heures dédiées au métier de plaquiste pour devenir spécialiste des travaux de finition intérieure, d'isolation et d'aménagement.
Un module complémentaire de 70 heures vient enrichir la formation, avec un focus sur les plafonds, les cloisons modulaires et la rénovation énergétique. Il intègre également une initiation à la transition énergétique et à l'utilisation de matériaux biosourcés.
125 apprentis la première année
Depuis 2024, 125 apprentis ont suivi la formation de plaquiste. Le bilan est encourageant : 77 % ont obtenu leur diplôme. Parmi eux, 6 % ont créé leur entreprise, 28 % ont poursuivi leurs études et 66 % ont accédé à un emploi en CDD ou CDI.
La SFIC prévoit déjà d’élargir son programme avec deux nouvelles formations dédiées aux métiers du calorifuge et de l’étanchéité qui devraient voir le jour en 2026.
