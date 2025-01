L’Atelier des chefs lance un Titre professionnel « Électricien d’équipement du bâtiment »

La nouvelle année est synonyme de nouvelle formation pour l’Atelier des chefs, qui lance sa 10ème formation dans le secteur du BTP avec un Titre professionnel « Électricien d’équipement du bâtiment ».

Il y a trois ans, l’Atelier des chefs lançait un CAP Électricien. Depuis janvier 2025, l’organisme de formation propose également un Titre professionnel « Électricien d’équipement du bâtiment » (TP EEB). Il s’agit de la dixième formation proposée par l’Atelier des chefs dans le secteur du BTP.

L’organisme propose déjà un BTS Bâtiment, un CAP Monteur en installations thermique, un CAP Menuisier fabricant, ou encore un Titre Pro Chargé d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique du Bâtiment (CAREB).

Devenir électricien ou installateur domotique

Pour le Titre professionnel Électricien d’équipement du bâtiment, l’objectif de cette formation 100 % en ligne est de former des installateurs domotiques, des câbleurs réseau ou des électriciens du bâtiment, qu’ils travaillent en entreprise ou en tant qu’indépendants.

Les 600 heures de formation – dont 70 % de pratique – permettent notamment d’apprendre les fondamentaux de l’électricité (installation, câblage et utilisation d’outils spécifiques pour le montage d’équipements électriques). Mais aussi la sécurité (contrôle d’accès, réseaux VDI, systèmes de détection et éclairage de sécurité), les réseaux de communication (fibre optique, ethernet…), la domotique intérieure et extérieure (automatisation de l’éclairage, ventilation, chauffage…), et les solutions d’efficacité énergétique (gestion de l’énergie, panneaux photovoltaïques, bornes de recharge électriques…).

Cette formation, d’un coût de 2 690 euros, est éligible au CPF. Elle peut également être financée par France Travail pour les demandeurs d’emploi.

À la fin de ce cursus, les apprenants obtiennent un diplôme de niveau 3 reconnu par l’État.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock