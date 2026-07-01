Le Rassemblement national a présenté son « Plan clim » à l'Assemblée nationale, tandis que Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle, préfère assouplir les règles pour massifier l'installation de climatiseurs. Les détails sur leurs propositions.

L'accumulation des vagues de chaleur ou canicules en France force les différentes forces politiques à se positionner sur des solutions d'adaptation des logements. Ces derniers jours, la gauche et des associations ont mis en avant une proposition de loi portée en juillet 2025 par le groupe écologiste afin de parvenir à « zéro bouilloire thermique ». Une réponse aux annonces, portées par le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun, dans le cadre de la présentation de sa proposition de loi Relance logement, qu'elle juge insuffisantes.

Face à la crise, le Rassemblement national, qui a longtemps relativisé les conclusions des rapports du GIEC, s'est aussi saisi du sujet en présentant un plan de 20 milliards d'euros d'investissements pour les bâtiments publics et la même somme pour les prêts à taux zéro. Ce plan, prévu sur dix ans, vise à équiper massivement la France de climatisations, vues comme « l'unique solution » face à la mortalité entraînée par les fortes chaleurs, selon le député RN Thomas Ménagé.

Une priorité donnée aux bâtiments recevant « les plus vulnérables »

Dans le détail, le parti d'extrême droite promet, qu'en cas de victoire de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen en 2027, 10 milliards d'euros seraient débloqués pour les « publics les plus vulnérables » (crèches, écoles, collèges, lycées, hôpitaux et maisons de retraite) durant le premier quinquennat. Confiant dans sa capacité à enchaîner avec une autre victoire à l'élection présidentielle de 2032, le RN prévoit ensuite d'investir 10 milliards d'euros de plus pour le reste des bâtiments publics lors du second quinquennat.

Par ailleurs, le RN promet, dans un communiqué de presse, de rompre avec les réglementations de la RE2020 ainsi qu'avec « tous les avatars bureaucratiques anti-climatisation (dont le DPE) ». De quoi crisper les diagnostiqueurs immobiliers, après des tensions exprimées lors des Assises de la profession.

À l'origine de ce « plan clim » avec Thomas Ménagé, le député Jean-Philippe Tanguy ajoute que 20 milliards d'euros seraient également alloués à la climatisation « d'une ou plusieurs pièces » des logements des particuliers.

Ce budget serait distribué via des prêts à taux zéro pour un montant maximum de « 20 euros par mois pendant 10 ans ». Le tout « sans condition de ressource », ajoute le député de la Somme, car « notre objectif est que ce plan fonctionne » et « moins il y a de critères mieux on se porte ». Selon ses chiffres, l'emprunt contracté par l'État pour financer des prêts coûterait entre 600 et 700 millions d'euros d'intérêts par an aux taux actuels.

Des dépenses importantes nuancées du côté du RN, Thomas Ménagé estime par exemple que ce plan clim n'est « pas un investissement à fonds perdus » et va au contraire, « rapporter à l'État ».

Gabriel Attal privilégie la simplification des normes de construction et des règles de copropriété

Déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal (Renaissance) s'est aussi montré favorable à la généralisation de l'installation de climatisations lors de son interview sur LCI le 29 juin. « On a admis depuis la nuit des temps que c'était un besoin essentiel pour l'Homme de se réchauffer chez lui quand il fait froid l'hiver. [...] On doit admettre que cela devient un besoin essentiel de pouvoir se rafraichir quand il fait chaud l'été. »

Fustigeant les « normes dans la construction de nouveaux bâtiments » ou les « règles de copropriété », l'ex-Premier ministre propose ainsi de se séparer de ces contraintes qui « empêchent aux Français d'installer un climatiseur chez eux ». Pour généraliser l'utilisation de la climatisation en France, il propose aussi de multiplier par cinq les capacités de production de géoénergie du pays d'ici 2035.

Gabriel Attal, qui propose un « droit à la climatisation », s'est au passage permis un tacle sur le programme du Rassemblement national, ironisant sur ses doutes vis-à-vis du financement du plan à 40 milliards d'euros. « Acheter un climatiseur à tous les Français comme c'est manifestement proposé, je ne sais pas le faire, je ne sais pas le financer. »

Toutefois, du côté de l'éxécutif, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a fustigé, vendredi 26 juin, un plan tout climatisation : « Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien ».

À l'échelle européenne, la Commission s'est montrée frileuse sur le sujet en début de semaine, avant de prendre position ce mercredi 1er juillet. Si la climatisation est « indispensable dans certaines situations », l'éxecutif européen trouve « également essentiel de privilégier ce que nous appelons une approche passive pour empêcher la chaleur d'entrer dans les bâtiments. Cela inclut notamment les protections solaires, mais aussi l'isolation. »

