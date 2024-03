Une récente étude menée par l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) révèle une baisse de 28 % de la consommation énergétique dans le parc social parisien, après des travaux de rénovation. Cette étude, présentée comme « une première » en France, a été réalisée sur plus de 9 000 logements sociaux.

Selon les conclusions d'une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) sur 9 000 logements sociaux, les « écarts de baisse de consommation observés après travaux » de rénovation énergétique varient de « -18 à -31 % », en fonction du mode de chauffage.

En outre, les logements équipés d'un chauffage individuel bénéficient d'une « baisse de la consommation plus importante, proche de -30 % en moyenne », a précisé l'Apur.

Les rénovations ont permis une économie annuelle estimée entre « 200 et 450 euros » par logement, souligne l'organisation, notant toutefois que cette moyenne cache des disparités importantes, notamment en raison des tarifs de l'électricité, qui étaient « deux fois plus chers que le gaz » en octobre 2023.

Le parc social moins consommateur que le parc privé

Le panel étudié représente 5 % du parc des trois principaux bailleurs de la capitale, et 70 % du parc ayant fait l'objet d'une réhabilitation dans le cadre du « Plan Climat » de la mairie, explique l'Apur.

Jacques Baudrier, adjoint au logement (PCF), commente cette étude en soulignant que les résultats démontrent l'efficacité des travaux entrepris. Il affirme que le parc social de Paris, même avant la réduction de la consommation énergétique, est « bien moins consommateur que le parc privé ».

Selon lui, ces rénovations ont permis à de nombreux logements sociaux d'améliorer leur étiquette de performance énergétique, passant ainsi de « C et D à B et C », alors que dans le parc privé, des résultats similaires sont difficiles à obtenir même avec des efforts équivalents.

Jacques Baudrier qualifie cette étude de « très positive pour notre politique de logement social », comparé au parc privé. D'autant que selon une dernière étude de l'Ancols, 6 % des logements sociaux en France seraient des passoires thermiques.

Marie Gérald (Avec AFP)

