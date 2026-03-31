Le groupe immobilier Aventim vient d'annoncer de nouveaux chantiers qu'il espère lancer cette année, en s'appuyant sur les entreprises ou les filiales locales.

Groupe immobilier qui conçoit à la fois des lieux de travail et des habitations, Aventim annonce vouloir multiplier les chantiers dans les territoires en 2026. Neufs sont déjà en cours, mais le groupe vise 15 lancements d'ici la fin de l'année, pour un montant total de 150 M€.

Dans les Hauts-de-France, tout d'abord, l'entreprise compte lancer les projets Tonus, le futur siège de la CARSAT, le nouveau site du Crédit Agricole à Arras, la Maison de santé à Villeneuve-d'Ascq, la requalification du quartier Jaurès et la finalisation de la Borne de l’Espoir avec la résidence le Twill.

Aventim revendique un recours à 78 % à des PME

En Nouvelle-Aquitaine, ensuite, l'immeuble tertiaire Terra et le parc d'activité Bora. Et enfin, du côté des Pays de la Loire, la résidence sociale du Clos René et les programmes de logements Lune de Mihiel et Lizy.

Le groupe Aventim met en avant le recours à 78 % à des PME pour la réalisation des projets, à 9 % pour des ETI et à 13 % pour des implantations locales de grands groupes. De quoi permettre à l'entreprise, certifiée B Corp depuis 2024, d'affirmer qu'elle accorde toute son importance à « l'économie et l'emploi régional ».

Selon Aventim, il s'agit ainsi de soutenir les entreprises locales du bâtiment, alors que des records sont battus en termes de défaillances d'entreprises en France.