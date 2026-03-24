Vincent Jeanbrun : « le statut du bailleur privé est d'ores et déjà applicable »
Publié le 24 mars 2026 à 11h55, mis à jour le 24 mars 2026 à 12h42, par Raphaël Barrou
« Soyons simples. Cessons de chercher de la complexité là où elle n’existe pas et œuvrons à faire connaître ce dispositif. » Dans un post sur ses réseaux sociaux, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) s'est félicitée de la réponse du ministre du Logement Vincent Jeanbrun, via une lettre adressée à son président Pascal Boulanger, aux interrogations concernant la mise en place du statut du bailleur privé.
« Ce dispositif était particulièrement attendu afin d'apporter des mesures concrètes en réponse à la crise de l'offre que connaît notre pays », avance Vincent Jeanbrun dans son courrier. « Je souhaite [...] vous confirmer dès à présent qu'aucun décret d'application n'est prévu ni nécessaire pour permettre la mise en œuvre de cette mesure fiscale, qui est d'ores et déjà applicable. »
Un dispositif attendu par les acteurs de l'immobilier
Pour rappel, le statut du bailleur privé a finalement été adopté en février, avec le budget 2026. Désormais connu sous le nom de « dispositif Jeanbrun », il s'agit d'un mécanisme d'avantage fiscal pour les propriétaires mettant en location leur bien immobilier.
Le secteur de l'immobilier s'était mobilisé pour demander la création de ce dispositif et avait salué son adoption à l'Assemblée nationale.
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